Ecuador cae a nivel 'muy bajo' de inglés en el ranking EPI 2026: qué revela el estudio
El país obtuvo 441 puntos y se ubicó en el puesto 93 entre 117 naciones analizadas por Education First, en medio de una caída global y brechas en el aula y el empleo.
Ecuador descendió de un nivel «bajo» a «muy bajo» en el Índice de Suficiencia en Inglés (EPI) de noviembre de 2026, al ubicarse en el puesto 93 con 441 puntos.
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Actualizado:
19 nov 2026 - 21:41
Ecuador pasó de un nivel "bajo" a "muy bajo" en el Índice de Suficiencia en Inglés (EPI) de noviembre de 2026.
El estudio pertenece a la organización educativa Education First (EF), que ubicó al país en el puesto 93 con 441 puntos.
El puntaje representa un descenso frente a los 466 puntos de 2025, cuando Ecuador aún figuraba en la categoría "bajo".
En América Latina, el país comparte el nivel "muy bajo" únicamente con México.
A nivel global, el informe evalúa a 2,3 millones de adultos en 117 países y advierte una tendencia a la baja en el dominio del idioma.
Brechas en el aula y poca práctica conversacional
Según Estefanía Moreira, gerente general de EF Ecuador citada por Primicias, la enseñanza en el país se enfoca más en la teoría, la gramática y la lectura que en la práctica conversacional.
Aunque el currículo nacional fija la meta de que los bachilleres alcanzan un nivel intermedio B1, un estudio de 2025 (Universidad de Panamá y Universidad Estatal de Milagro) encontró que menos del 5% de los estudiantes llega a ese nivel.
La misma investigación advirtió diferencias horarias entre colegios privados (ocho a diez horas semanales) y fiscales (tres a cinco horas por semana).
A ello se humanos obstáculos detectados en 2026, como deficiencias en formación docente, falta de insumos y acceso limitado a tecnología.
Impacto laboral y alternativas de práctica
El reporte de EF también revela contrastes por edad y ocupación en América Latina.
El grupo de 26 a 30 años lidera el dominio del idioma en la región, mientras que el de 18 a 20 años registra el nivel más bajo.
En el ámbito laboral, estrategia y gestión de proyectos es la única área con nivel alto, frente a un nivel muy bajo entre personas desempleadas.
Moreira señala que hablar inglés mejora las oportunidades laborales y salariales, y sugiere hábitos cotidianos y de bajo costo para practicarlo:
- Acudir a clubes de idiomas con hablantes nativos o avanzados.
- Practicar en comunidades o videojuegos en línea, como servidores de Discord.
- Dedicar 30 minutos diarios a películas, documentales, lecturas o pódcasts en inglés.
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