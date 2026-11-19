Ecuador descendió de un nivel «bajo» a «muy bajo» en el Índice de Suficiencia en Inglés (EPI) de noviembre de 2026, al ubicarse en el puesto 93 con 441 puntos.

Ecuador pasó de un nivel "bajo" a "muy bajo" en el Índice de Suficiencia en Inglés (EPI) de noviembre de 2026.

El estudio pertenece a la organización educativa Education First (EF), que ubicó al país en el puesto 93 con 441 puntos.

El puntaje representa un descenso frente a los 466 puntos de 2025, cuando Ecuador aún figuraba en la categoría "bajo".

En América Latina, el país comparte el nivel "muy bajo" únicamente con México.

A nivel global, el informe evalúa a 2,3 millones de adultos en 117 países y advierte una tendencia a la baja en el dominio del idioma.

Brechas en el aula y poca práctica conversacional

Según Estefanía Moreira, gerente general de EF Ecuador citada por Primicias, la enseñanza en el país se enfoca más en la teoría, la gramática y la lectura que en la práctica conversacional.

Aunque el currículo nacional fija la meta de que los bachilleres alcanzan un nivel intermedio B1, un estudio de 2025 (Universidad de Panamá y Universidad Estatal de Milagro) encontró que menos del 5% de los estudiantes llega a ese nivel.

El informe de Education First advierte que el dominio del inglés incide directamente en la competitividad laboral y el acceso a oportunidades internacionales. FaustFoto

La misma investigación advirtió diferencias horarias entre colegios privados (ocho a diez horas semanales) y fiscales (tres a cinco horas por semana).

A ello se humanos obstáculos detectados en 2026, como deficiencias en formación docente, falta de insumos y acceso limitado a tecnología.

Impacto laboral y alternativas de práctica

El reporte de EF también revela contrastes por edad y ocupación en América Latina.

El grupo de 26 a 30 años lidera el dominio del idioma en la región, mientras que el de 18 a 20 años registra el nivel más bajo.

En el ámbito laboral, estrategia y gestión de proyectos es la única área con nivel alto, frente a un nivel muy bajo entre personas desempleadas.

Moreira señala que hablar inglés mejora las oportunidades laborales y salariales, y sugiere hábitos cotidianos y de bajo costo para practicarlo: