Sismo de magnitud 3.9 sacude las inmediaciones del volcán Etna en Italia

Un sismo registrado cerca del volcán Etna, en Italia, provocó daños en una carretera.

Un sismo de magnitud 3.9 se registró, este sábado 15 de agosto de 2026, en las inmediaciones del monte Etna, en Sicilia, Italia, según información del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV).

El movimiento tuvo su epicentro aproximadamente a siete kilómetros al oeste de Linguaglossa y ocurrió aproximadamente a un kilómetro de profundidad.

Esta característica hizo que el temblor fuera perceptible con mayor intensidad en las zonas cercanas al volcán.

El sismo también generó afectaciones en la carretera Mareneve, una de las principales vías de comunicación ubicada en la ladera norte del Etna. En este tramo se reportaron grietas y desprendimientos de material, como consecuencia del movimiento telúrico.

La poca profundidad del sismo fue uno de los factores que contribuyeron a que sus efectos se sintieran en el entorno de Linguaglossa, municipio situado en las cercanías del volcán.