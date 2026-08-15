Sismo de magnitud 4.2 se registró cerca de Cuenca este sábado 15 de agosto

Sismo de magnitud 4.2 se registró en Cuenca, la noche de este 15 de agosto

Un sismo de magnitud 4.2 en escala de Richter se registró, la noche de este sábado 15 de agosto del 2026 en Azuay.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del temblor fue a 49,59 km de Cuenca, capital de la provincia Azuay.

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:22 y tuvo una profundidad de 79 kilómetros, tras una revisión del Instituto Geofísico.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.

La madrugada de este 15 de agosto también ocurrió un temblor de 2.9 con epicentro en Sangolquí. Ciudadanos reportaron que el movimiento telúrico se sintió en zonas de Quito, Tumbaco y los Valles.