Snapchat va a juicio en EE.UU. por primera vez por un caso de adicción a las redes sociales

Adolescente en estado de ansiedad frente a una pantalla de celular

La plataforma de mensajería Snapchat tendrá que defenderse por primera vez ante un jurado frente a acusación de adicción a las redes sociales entre los jóvenes, junto con Instagram (Meta), en un nuevo juicio iniciado este miércoles 28 de octubre en Los Ángeles.

En los últimos años se han presentado miles de demandas en juzgados locales, estatales y federales en todo Estados Unidos, con diversas acusaciones sobre supuestos daños niños a adolescentes causados por las plataformas.

La selección de los jurados comenzó el miércoles y se prevé que las vistas comiencen el 4 de noviembre y vayan hasta mediados de diciembre. Snap, matriz de Snapchat, y Meta aún pueden optar por llegar a un acuerdo antes del veredicto.

Se espera que los responsables de Meta y de Snap, Mark Zuckerberg y Evan Spiegel, suban al estrado a mediados de noviembre, al igual que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, según los abogados de las demandantes.

Estos acusan a las plataformas de haber sido diseñadas para volverlos dependientes, a costa de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y autolesiones.

SJ, de 16 años, de Illinois, llegó a un acuerdo con Meta y solo continúa su demanda contra Snap; KDB, de 18 años, de Misisipi, se dirige contra ambos grupos.

Un juez estatal de California consolidó ambos casos en un solo juicio. Sus casos deben servir de referencia para resolver millas de demandas agrupadas ante la justicia en ese estado.

Snapchat "se abre en la cámara, no en un feed", y estas acusaciones "distorsionan principalmente" la experiencia de los demandantes, reaccionó ante la AFP un portavoz de Snap.

"La salud mental de un joven está moldeada por numerosos factores", sostuvo Meta, que defiende que la demandante "ha usado mucho más TikTok que Instagram o Facebook".

En marzo, el primer jurado de Los Ángeles concedió 6 millones de dólares a una joven de 20 años, conocida con las siglas KGM, al considerar que la negligencia de Meta y YouTube era en parte responsable de sus trastornos.

Un jurado de Nuevo México ya había declarado anteriormente responsable al gigante de las redes sociales por daños a menores, lo que llevó a una sanción combinada de 942 millones de dólares.

Y en agosto, Meta ganó más de 18 000 millones de dólares en multas, además de realizar cambios en Instagram y Facebook para los adolescentes, mediante un acuerdo con 52 impuestos generales varios días después de iniciado un juicio en California.

Parte de ese acuerdo dependía de que YouTube y TikTok realizaran cambios similares en sus propios productos, como limitar el tiempo de pantalla diario.