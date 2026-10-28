Fuertes lluvias en el Valle de los Chillos provocan cortes de luz este miércoles 28 de octubre

En el Valle de Los Chillos se registra una fuerte lluvia este 28 de octubre.

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 28 de octubre en el Valle de los Chillos provocó cortes de luz, según informó el ECU 911 Quito.

Debido a las intensas precipitaciones, se reportó la suspensión del servicio de energía eléctrica en los sectores de El Cabre y Danec.

Además, en el sector de Santa Rosa, una vivienda registra acumulación de agua. La emergencia es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.

El ECU 911 informó que mantiene la vigilancia mediante sus cámaras de videovigilancia y coordina acciones con los Bomberos de Rumiñahui y las entidades municipales para atender los incidentes reportados.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, debido a que la calzada está mojada, y respetar los límites de velocidad para reducir el riesgo de siniestros de tránsito.