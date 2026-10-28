Polémica en la Serie B: Vinotinto sube a Serie A al minuto 95 pese a la goleada 8-1 del 9 de Octubre

Vinotinto logró el ascenso a la Serie A en el 2026

La Serie B de Ecuador vivió una de las definiciones más dramáticas e impactantes de su historia reciente en la última jornada. La lucha encarnizada por el segundo cupo a la serie de privilegio mantuvo en vilo a aficionados hasta el segundo final.

El conjunto de Vinotinto FC necesitaba una victoria obligatoria para no depender de otros marcadores. El trámite frente a un aguerrido Atlético FC se volvió tenso, bloqueado y dramático a medida que el reloj consumía el tiempo reglamentario.

La angustia terminó al minuto 95 con un remate agónico que desató la locura en el banquillo y la tribuna capitalina. Ese gol agónico selló el triunfo 1-0 que aseguró el boleto directo a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Mientras tanto, en La Troncal, 9 de Octubre aplastaba sin piedad a Cuenca Juniors con un contundente marcador de 8-1. El conjunto 'Súper Nueve' cumplió su labor en la red y festejó cada gol con la ilusión de conseguir la diferencia necesaria.

Sin embargo, la efectividad goleadora del cuadro guayaquileño resultó totalmente estéril tras el desenlace ocurrido en la capital. La victoria sobre la hora de Vinotinto liquidó toda esperanza y dejó al cuadro octubrino sin el anhelado regreso a la Serie A.

Con este resultado histórico, Vinotinto FC alcanza la gloria al sumar 54 puntos y acompañará al campeón a la Serie A en 2027. Por su parte, 9 de Octubre quedó relegado al tercer lugar con 52 unidades tras un cierre de torneo inolvidable.