Fuertes lluvias en Tulcán dejan tres viviendas inundadas y cerca de 30 alertas

Lluvias y granizada afectan a varios sectores de Tulcán

Las intensas lluvias y la granizada registradas la tarde de este miércoles 28 de octubre de 2026 provocaron acumulación de agua en tres viviendas de Tulcán, en la provincia de Carchi.

A través de sus sistemas de videovigilancia, el ECU 911 Tulcán registró lluvias y granizada en diferentes sectores de la capital carchense durante la tarde de este miércoles.

Las precipitaciones generaron novedades que requirieron la atención de los equipos de emergencia.

Una de las zonas afectadas se encuentra en las calles Los Cipreses y Los Álamos, donde se reportó acumulación de agua en viviendas.

Se confirmó que tres casas resultaron inundadas.

Bomberos atienden las emergencias por las precipitaciones

De acuerdo con el reporte, se recibieron aproximadamente 30 alertas por las lluvias.

El ECU 911 mantuvo el monitoreo de la situación y coordinó la movilización de personal y recursos de las instituciones de respuesta para atender los incidentes.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Tulcán acudieron al sector afectado para realizar las labores necesarias frente a la acumulación de agua.

La información disponible no detalla otros daños materiales ni personas afectadas.

Ante las condiciones climáticas, se recomienda a la ciudadanía transitar con precaución por los sectores afectados y conducir con cuidado mientras persistan las lluvias.