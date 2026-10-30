¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos y cuál es su propósito?

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026.

Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio término el martes 3 de noviembre de 2026. En esta jornada se decidirá la composición del Congreso, un resultado que puede influir directamente en las decisiones del presidente Donald Trump.

Estos comicios, conocidos como 'midterms', se realizan cada cuatro años, cuando el presidente cumple la mitad de su mandato. A diferencia de las elecciones presidenciales, los ciudadanos no eligen al jefe de Estado, sino a sus representantes en el Poder Legislativo y a distintas autoridades estatales y locales.

¿Qué se elige el 3 de noviembre?

Según la organización U.S. Vote Foundation, las elecciones de medio término permiten renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado, las dos cámaras que conforman el Congreso estadounidense.

En 2026, los ciudadanos elegirán:

435 representantes: se renovará la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes

35 senadores: estarán en disputa 35 de los 100 escaños del Senado

Gobernadores y autoridades locales: varios estados también elegirán a sus representantes estatales y otras autoridades

Los representantes cumplen mandatos de dos años, mientras que los senadores son elegidos para períodos de seis años, con una renovación parcial cada dos años.

¿Cuál es el propósito de las elecciones de medio término?

El objetivo principal es permitir que los ciudadanos decidan qué partidos tendrán el control del Congreso, encargado de aprobar leyes, supervisar al Gobierno y decidir sobre el presupuesto federal.

Estos comicios también funcionan como una evaluación política de la administración presidencial.

Si el partido del presidente obtiene una mayoría legislativa, puede contar con mayores facilidades para impulsar sus propuestas. En cambio, si la oposición consigue controlar una o ambas cámaras, podría aumentar su capacidad para modificar o bloquear iniciativas del Ejecutivo.

Por ello, las elecciones del 3 de noviembre serán importantes para definir el margen de acción del Gobierno de Donald Trump durante los dos años restantes de su segundo mandato.

¿Por qué se realizan en noviembre?

La legislación estadounidense establece que las elecciones federales generales se celebren el martes siguiente al primer lunes de noviembre.

Esta disposición se remonta a 1845, cuando se estableció un calendario electoral común para facilitar la participación de los ciudadanos.

Antes de la votación general, los partidos políticos realizan elecciones primarias, en distintas fechas según el estado, para seleccionar a sus candidatos.

Los legisladores elegidos en noviembre integrarán el nuevo Congreso que comenzará sus funciones en enero de 2027.