Feriado de noviembre: más de 3 100 servidores del ECU 911 estarán activos en Ecuador

ECU 911 activa vigilancia con más de 6.400 cámaras y monitoreo ante lluvias

El ECU 911 desplegará un operativo nacional del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026 por el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El plan incluye videovigilancia en espacios públicos, terminales y carreteras, además de monitoreo ante posibles emergencias por lluvias.

Este organismo señaló que mantendrá operativos sus 16 centros zonales y locales durante los cuatro días de feriado.

Más de 3 100 servidores trabajarán de manera ininterrumpida para atender las alertas que ingresen a través de la línea 911, las cámaras de videovigilancia y la aplicación móvil de la institución.

ECU 911 reforzará la vigilancia en cementerios, terminales y vías

El operativo contará con 6 419 cámaras de videovigilancia distribuidas en el país. El monitoreo tendrá especial atención en plazas, iglesias, cementerios, parques, vías principales, terminales terrestres y otros espacios con alta concentración de personas.

A este sistema se suman más de 22 000 dispositivos interoperados.

Para atender el incremento de desplazamientos, el ECU 911 también dispone de 99 dispositivos en el perfil costanero, 163 cámaras en terminales terrestres y aéreas y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana.

Estas herramientas permitirán identificar riesgos y activar respuestas ante posibles emergencias.

El servicio trabajará en coordinación con más de 154 instituciones. Además, las salas operativas mantendrán un monitoreo especial por las fuertes lluvias y las posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño, principalmente en las zonas consideradas vulnerables.

Recomendaciones para viajar y asistir a lugares concurridos

El ECU 911 recomienda establecer puntos de encuentro con familiares o acompañantes al acudir a eventos masivos.

También pide mantener supervisados a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas, especialmente en espacios con gran afluencia de visitantes.

A quienes viajarán por carretera se les recomienda revisar el estado mecánico del vehículo, respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato con la línea única 911.