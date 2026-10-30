El líder PSG golea 5-1 al colista Le Havre con triplete de Hakimi

El líder Paris Saint-Germain se divirtió en su visita al colista Le Havre con una goleada 5-1 este viernes en la novena jornada de la Ligue 1, gracias a un estelar Achraf Hakimi, autor de un triplete.

Le Havre se adelantó por sorpresa en el 18' a través de Josh Maja, pero entonces apareció la estrella marroquí para liderar la reacción del equipo de la capital, que igualó en el 26' con un gol del belga Mika Godts a pase de Hakimi.

Ese último puso distancias en el marcador anotando en el 28' y el 55', antes de que Senny Mayulu se sumara a la fiesta en el 62' y de que el propio Hakimi sellara su particular hat-trick en el 69'.

Con 20 puntos, el PSG reforzó su liderato y amplió a cuatro unidades su ventaja sobre el Rennes, segundo con 16 y que jugó a la vez este viernes, en su caso con derrota 5-2 en campo del Niza.

El Lille, tercero con quince unidades, tiene la oportunidad de hacerse con el segundo lugar si puntúa en el último turno del viernes en el derbi contra el Lens, vigente subcampeón francés y actual séptimo clasificado.

Ambos intentarán seguir la estela de un PSG que, tras su mal inicio de temporada, encadena ahora nueve victorias seguidas, entre todas las competiciones, su mejor racha desde principios de 2025.