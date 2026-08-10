Presidente confirma más de 110 muertos tras terremoto de 7.4 en Colombia 

Organismos de socorro trabajan en las labores de rescate tras el terremoto de 7.4 en Colombia.

El presidente Abelardo de La Espriella declaró este lunes la "situación de emergencia" en Colombia por un fuerte terremoto que deja hasta el momento 111 fallecidos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con millas de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07H34 locales (12H34 GMT), según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

"El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite", dijo el presidente desde Bogotá donde lidera la atención a la emergencia.

El mandatario posesionado el 7 de agosto dio un nuevo saldo que además de las víctimas registra 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 instituciones educativas afectadas, 18 vías con daños y 6 aeropuertos con problemas en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales.

"Quedamos consternados todos, encomendados a Dios (...) lo que más hay son desparecidos", dijo a la AFP el líder comunitario Luis Gregorio Moreno en Quibdó, la capital del departamento del Chocó donde su ubicó el epicentro. En esa región empobrecida las autoridades locales registran 12 personas fallecidas.