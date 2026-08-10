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Ecuador

Estos son los canales de atención habilitados para ecuatorianos en Colombia 

La Cancillería ecuatoriana difundió números de teléfono y WhatsApp de los consulados en Bogotá e Ipiales para atender a ecuatorianos.

Personas miran edificios colapsados tras el fuerte terremoto en Colombia este lunes 10 de agosto.

AFP

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

10 ago 2026 - 14:01

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La Cancillería de Ecuador habilitó canales prioritarios de atención para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Colombia, tras la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que los ecuatorianos residentes en Colombia pueden comunicarse con los consulados de Ecuador en Bogotá e Ipiales, así como con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La medida busca facilitar la atención y asistencia consular a los ciudadanos ecuatorianos que puedan encontrarse afectados o requieran información como consecuencia de la emergencia. Canales de atención para ecuatorianos en Colombia

El Consulado General del Ecuador en Bogotá habilitó los siguientes contactos:

En Ipiales, los ciudadanos pueden comunicarse con el Consulado General del Ecuador a través de:

Además, la Cancillería ecuatoriana habilitó el número +593 99 095 7991, disponible mediante WhatsApp.

¿A quiénes están dirigidos estos canales?

Los canales están dirigidos a ciudadanos ecuatorianos residentes en Colombia que necesiten comunicarse con las autoridades consulares durante la emergencia.

La información fue difundida este 10 de agosto de 2026, mientras Colombia mantiene activados los protocolos de respuesta por el terremoto y sus réplicas.

La Cancillería recomienda a los ciudadanos utilizar estos contactos oficiales para solicitar asistencia y evitar recurrir a información no verificada durante la emergencia.

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