Marcelo Gallardo debutará con La Tri el 24 de septiembre; FEF coordina su llegada a Ecuador 

La Selección de Ecuador entra en una nueva era técnica tras la confirmación de Marcelo Gallardo como nuevo director técnico del combinado nacional. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo oficial la vinculación del estratega argentino para liderar el proceso deportivo con miras a los próximos desafíos.

El arribo del entrenador a territorio ecuatoriano está programado para esta semana. ono se descarta A su llegada a Quito, el estratega cumplirá con la agenda institucional trazada por la directiva de la FEF, la cual incluye la firma protocolaria de su contrato, el recorrido por las instalaciones de la Casa de la Selección y su presentación formal ante los medios de comunicación.

El vínculo contractual pactado entre Gallardo y la dirigencia ecuatoriana se extenderá por un período de cuatro años, asegurando su permanencia al frente del equipo hasta la conclusión del Mundial 2030.

Partido / Rival Fecha Hora (Ecuador) Estadio / Sede Torneo / Detalle 🇰🇷 Corea del Sur vs. Ecuador 🇪🇨 Jueves 24 de septiembre, 2026 06:00 (ECT) Suwon World Cup Stadium (Suwon, Corea del Sur) Amistoso Internacional (Debut de Gallardo) 🇯🇵 Japón vs. Ecuador 🇪🇨 Jueves 1 de octubre, 2026 05:10 (ECT) Saitama Stadium 2002 (Saitama, Japón) Kirin Cup 🇳🇿 Nueva Zelanda / Panamá 🇵🇦 vs. Ecuador 🇪🇨 Lunes 5 de octubre, 2026 Por confirmar National Stadium (Tokio, Japón) Cierre Gira Asiática (Kirin Cup)

Este proyecto a largo plazo busca consolidar la estructura del fútbol nacional, fortalecer la transición generacional de los futbolistas tricolores y estructurar un estilo de juego competitivo tanto en las eliminatorias como en los torneos continentales.

El debut oficial del técnico argentino en el banquillo tricolor se producirá de manera inmediata durante la fecha FIFA del presente mes. Ecuador emprenderá una gira internacional por territorio asiático, donde el cuerpo técnico encabezado por Gallardo tendrá su primera prueba de fuego al mando del plantel absoluto en una serie de compromisos comprobatorios de alta exigencia.

El primer partido del nuevo ciclo técnico se disputará el jueves 24 de septiembre frente a la selección de Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, programado para las 06:00 (hora de Ecuador). Este encuentro servirá como el punto de partida para observar los primeros planteamientos tácticos, la distribución dentro del campo y las decisiones del estratega respecto al esquema de juego.

La gira por Asia continuará el 1 de octubre con el enfrentamiento ante Japón en el marco de la Kirin Cup, seguido por un tercer compromiso programado para el 5 de octubre frente al ganador de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá. Estos tres cotejos iniciales le permitirán al entrenador evaluar el rendimiento individual de los convocados y diagnosticar las variantes colectivas de cara a las competencias oficiales.