Tailandia: Adolescente asesina a sus abuelos y a 5 personas en escuela

Un joven asesinó a cinco personas en su escuela en Tailandia.

Un adolescente de 14 años mató a sus abuelos antes de dirigirse a su centro de secundaria, donde acabó con la vida de otras cinco personas. El crimen ocurrió en Tailandia este viernes 7 de agosto de 2026.

Las autoridades anunciaron inicialmente ocho fallecidos pero revisaron el saldo a siete: los dos abuelos, dos inspectores y tres miembros del personal docente.

El autor de los disparos había "planificado claramente" el ataque y se suicidó con el arma, declaró en el lugar de los hechos el primer ministro Anutin Charnvirakul. Lo describió como un alumno que se encontraba "bajo presión" en el colegio.

Además más de 30 personas resultaron heridas, de las cuales nueve se encuentran en estado grave, precisó.

"Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal", declaró Pawarisa Maylissa, una estudiante.

Tras la tragedia, los padres acudían apresuradamente al lugar para recoger a sus hijos, mientras que los alumnos y el personal se consolaban en el exterior.

Fotos publicadas por los medios locales muestran al sospechoso vestido con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.

Un chico trastornado

"Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban", contó a la AFP Purin Khumchoo, de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas.

"Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose", añadió el adolescente.

Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró la viceministra de Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS.

"Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos", afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos 20 años trabajando frente al instituto con capacidad para 3 000 estudiantes.

"Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que lo alcanzaran en plena cabeza", agregó. "Es realmente triste".

Un "incidente terrible"

Según el Primer Ministro, la pistola, registrada legalmente, estaba guardada en una casa, pero el adolescente "logró acceder a ella de alguna manera".

Es un "incidente terrible" que "nunca debió haber ocurrido", dijo antes. "Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego", agregó.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.