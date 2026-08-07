Abelardo De La Espriella asume en Colombia como aliado de Trump en guerra contra el narco

Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, está blindada este viernes 7 de agosto del 2026, con el despliegue de 11 000 militares y la activación de un sistema antidrones para proteger a los invitados a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El ultraderechista De La Espriella asume como presidente de Colombia decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.

El abogado millonario de 48 años, de nacionalidad estadounidense y aliado de Donald Trump, tomará juramento en Cali (suroeste), en una ceremonia inusual cerca de territorios bajo dominio de los grupos armados que avivan la peor ola de violencia en una década.

🇨🇴 11,000 troops and police mobilized for Abelardo de la Espriella’s presidential swearing-in in Cali.



It's an unusual ceremony: for the first time in modern Colombian history, the presidential swearing-in is being held outside Bogotá, at the Arena USC of Santiago de Cali… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

Petro no participará en ceremonia

De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ejerció en Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor por un supuesto fraude electoral que ninguna autoridad ha denunciado.

El showman, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los frustrados planes de paz de Petro, con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

Petro descartó participar, pero sus aliados llamaron a protestas en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia.

Daniel Noboa participará en posesión

:El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, llegará a Cali pasadas las 08:45 y a las 10:30 mantendrá una reunión bilateral con el presidente De La Espriella.

A las 15:00 participará en la ceremonia de posesión, para posteriormente retornar al Ecuador.