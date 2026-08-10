Temblor sacude a Colombia este lunes y se siente en Ecuador 

varias ciudades de Ecuador sintieron un sismo de 7.6 con epicentro en La Guajira

Un fuerte temblor de 7.6 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Colombia, se sintió la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, según reportó el Instituto Geofísico.

El movimiento telúrico se registró a las 07:34, con una profundidad de 15 kilómetros y el epicentro se localizó a 119 kilómetros de Riohacha, en La Guajira de Colombia, detalló el Geofísico.

Según el Servicio Geológico Colombiano, los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros

Sismo se sintió en seis provincias de Ecuador

La Secretaría de Riesgos señala que el sismo registrado en Colombia fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura.

En Quito el temblos se sintió largo y sostenido por varios segundos, según reportaron usuarios en redes sociales. Algunas personas evacuaron los edificios ante el fuerte movimiento.

Has las 08:10 no se reportaron daños materiales o personas afectadas por este sismo en Ecuador.