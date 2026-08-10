Casas caídas y edificios con grietas en distintas ciudades de Colombia tras fuerte sismo 

El sismo dejó daños en la localidad de Manizales, en Colombia.

El fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.6 con epicentro en Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto del 2026, dejó daños en varias localidades de ese país, según reportan las autoridades.

En redes sociales se reportan las evacuaciones en Bogotá, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, Medellín, entre otros.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, ubicado a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros.

La información disponible corresponde, por ahora, a un reporte de estado manual, por lo que los datos podrían actualizarse posteriormente por parte de la autoridad sismológica.

Daños en El Chocó

Tras la emergencia, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, envió un mensaje por medio de redes sociales donde informa la emergencia e indica que se reportan varios heridos en su departamento.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial".