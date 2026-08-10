Ecuador Femenino Sub 20 en el Mundial de Polonia 2026: grupos, rivales y fixture de La Tri

La Selección de Ecuador Femenina Sub 20 se prepara para el Mundial

La Selección Femenina Sub-20 de Ecuador afronta una cita histórica tras sellar su inédita clasificación a la Copa Mundial Femenina de la categoría, que se celebrará en Polonia del 5 al 27 de septiembre de 2026.

El sorteo oficial definió que Ecuador formará parte del Grupo C, una zona altamente exigente donde medirá fuerzas contra potencias continentales de Europa, Asia y África.

La escuadra nacional compartirá encuadre con las selecciones de Francia, Corea del Sur y Ghana, un grupo equilibrado que exigirá la máxima concentración y efectividad colectiva desde la primera jornada para aspirar a un boleto en la fase eliminatoria.

Francia se perfila como el rival de mayor jerarquía dentro de la serie, llegando al certamen internacional con el antecedente de haber disputado la final del Europeo Sub-19 y ostentando un bloque físico y dinámico de altísimo nivel.

Por su parte, Corea del Sur representa la disciplina táctica y la velocidad de la confederación asiática, mientras que Ghana aporta el despliegue físico y la efectividad en transiciones rápidas que caracterizan al fútbol africano en categorías juveniles.

El cuerpo técnico encabezado por Moscoso ha estructurado un plan de preparación integral que abarca microciclos de entrenamiento en la Casa de la Selección y partidos amistosos de nivel internacional previo al viaje a territorio europeo.

La intención del cuerpo técnico es consolidar la idea de juego asociativo y ajustar los mecanismos defensivos para llegar en el punto óptimo de rendimiento al debut mundialista.

Entre las piezas fundamentales del esquema tricolor destacan futbolistas de gran proyección que marcaron la diferencia en la fase clasificatoria, como Fiorella Pico, Mary Guerra y Evelyn Burgos.

El desarrollo de La Tri en la cita mundialista de Polonia será albergado en sedes como Bielsko–Biała, Katowice y Łódź, donde la afición ecuatoriana seguirá de cerca el desempeño de esta camada. El debut en esta Copa del Mundo no solo representa un premio al trabajo sostenido en las categorías formativas del país, sino también una plataforma idónea para consolidar la evolución del fútbol femenino nacional a nivel global.