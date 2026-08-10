Dos personas desaparecidas tras repentina creciente del río Machay, en Tungurahua 

Personal del Cuerpo de Bomberos de Baños mantienen la búsqueda de dos personas que fueron arrastradas por la corriente.

Dos personas fueron arrastradas tras una creciente súbita del río Machay, en la parroquia Río Verde, del cantón Baños. Los organismos de socorro mantienen las tareas de búsqueda la mañana de este domingo 10 de agosto de 2026.

Según los reportes del Cuerpo de Bomberos de Baños, la creciente arrastró a varias personas, nueve de ellas fueron rescatadas y puestas a buen recaudo.

Además, tres resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud del cantón Baños para recibir atención médica, informaron medios locales.

La emergencia se reportó la tarde del domingo 9 de agosto, e inmediatamente los organismos de socorro activaron tareas de búsqueda y rescate en la zona.

Bomberos de Mera activaron un dron

El personal de Bomberos de Mera se trasladó hasta el sector y se integró al puesto de mando establecido para coordinar las acciones de búsqueda y rescate.

Como parte del apoyo, los bomberos de Mera desplegaron un dron institucional para realizar sobrevuelos de reconocimiento sobre el río Machay, sus riberas y sectores de difícil acceso.

Esta herramienta permitió ampliar la cobertura del área de búsqueda y entregar información visual al personal especializado que realizaba las labores de rastreo por tierra.