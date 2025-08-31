Un terremoto de 6.0 sacude la región del Hindú Kush en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la noche del domingo 31 de agosto del 2025, la montañosa región del Hindú Kush en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según informaron sismólogos estadounidenses.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto se produjo a las 23:47 (horario local), según el USGS. No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños. Sin embargo, equipos de emergencia fueron desplegados para evaluar la situación.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas Euroasiática e India.