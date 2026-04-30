¿Sales de viaje? Revisa este checklist para el feriado en Ecuador
Prepare su viaje para el feriado del 1 de Mayo de 2026 en Ecuador. Revise documentos, el estado mecánico de su vehículo y más.
Checklist clave para viajar en feriado en Ecuador
Pixabay
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Fecha de publicación
30 abr 2026 - 07:00
Miles de ecuatorianos se preparan para viajar por el feriado del 1 de mayo, que se extendió a cuatro días de descanso en el país: desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.
Para tener un descanso placentero es necesario que planifiques lo esencial para moverte sin contratiempos.
Planificar con tiempo marca la diferencia. Desde revisar documentos hasta asegurar el estado del vehículo, los detalles previos al viaje son clave para evitar multas, retrasos o emergencias en la carretera.
Te mostramos una lista básica que debes tener presente previo a los días de descanso.
Antes de salir
Uno de los errores más comunes es dejar todo para última hora. Antes de salir, asegúrate de tener a la mano:
- Cédula
- Licencia de conducir
- Matrícula y revisión vehicular al día.
También es importante verificar el estado del auto:
- Frenos
- Llantas
- Luces
- Adecuados niveles de aceite
Ten presente que un fallo mecánico en pleno feriado puede complicar cualquier trayecto.
Durante el viaje
En carretera, la prioridad es la seguridad. Respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular y no conducir con cansancio son medidas básicas que reducen riesgos.
Además, es recomendable consultar el estado de las vías y posibles cierres, especialmente en temporada de lluvias, donde pueden registrarse deslizamientos o bloqueos.
El sistema de seguridad ECU 911 mantiene una actualización cocntante del estado de las vías del país que presentan novedades. Puedes revisarlo en tiempo real dando click >> AQUÍ
Equipaje y planificación
Viajar ligero y organizado facilita todo. Lleva solo lo necesario, pero incluye elementos clave como:
- Botiquín
- Agua
- Cargadores
- Documentos en un lugar accesible
Otro punto importante a considerar es reservar hospedaje con anticipación, esto también evita contratiempos, sobre todo en destinos turísticos con alta demanda durante feriados como playas, o ciudades con alta demanda como Quito, Cuenca, Loja, entre otras.
Regreso sin complicaciones
El retorno suele ser el momento más congestionado tanto por el retorno masivo de turistas como el estado de las vías en el país. La principal recomendación aqu´pi es planificar horarios alternativos y revisar nuevamente tu vehículo antes de emprender el regreso.
Además, debes recordar que la noche del domingo 3 de mayo, el día final del feriado, en Ecuador empieza a regir un toque de queda desde las 23:00 en nueve provincias y cuatro cantones del país.
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