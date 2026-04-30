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¿Viajas en feriado? Estas son las mejores aplicaciones para evitar el tráfico y reservar en Ecuador

Herramientas digitales facilitan la movilidad, reservas y seguridad durante el descanso.

Apps recomendadas para viajar por el mundo + Asistencia al viajero desde Ecuador

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Autor

Tamara López

Fecha de publicación

30 abr 2026 - 08:00

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Con la llegada de un nuevo feriado en Ecuador, miles de personas se preparan para movilizarse a distintos destinos turísticos. En este contexto, la tecnología se convierte en una aliada clave para planificar viajes, evitar contratiempos y optimizar tiempo.

Movilidad sin estrés

Aplicaciones como Google Maps permiten conocer rutas, tráfico en tiempo real y alternativas para evitar congestión, especialmente en salidas desde ciudades como Quito y Guayaquil.

Para quienes no viajan en vehículo propio, plataformas como Uber o Cabify ofrecen opciones de transporte seguras dentro de las principales urbes.

Google Maps 

La base de cualquier viaje. Ábrela aquí 

Beneficios clave:

  • Navegación en tiempo real con rutas alternativas según tráfico.
  • Información de transporte público en ciudades principales.
  • Descarga de mapas offline (clave si vas a zonas sin señal).
  • Opiniones y fotos de lugares turísticos, restaurantes y hoteles.

Uber

Ideal para moverte en ciudades como Quito o Guayaquil.

Beneficios:

  • Tarifas estimadas antes del viaje.
  • Seguridad: seguimiento en tiempo real y registro del conductor.
  • Opción de compartir tu ruta con contactos.
  • Menos necesidad de manejar o buscar parqueo.

Cabify

Alternativa confiable con enfoque en seguridad.

Beneficios:

  • Conductores verificados.
  • Precios cerrados (evitas sorpresas).
  • Servicio más ejecutivo, ideal para traslados largos o aeropuerto.

Moovit

Perfecta si usas transporte público.

Beneficios:

  • Te indica qué bus tomar y dónde bajarte.
  • Horarios actualizados en varias ciudades.
  • Optimiza rutas combinando transporte.

Planifica tu estadía

Al momento de buscar alojamiento, herramientas como Booking.com o Airbnb permiten comparar precios, revisar opiniones y reservar con anticipación, algo clave en fechas de alta demanda.

Booking.com

Para resolver alojamiento rápido.

Beneficios:

  • Amplia oferta de hoteles, hostales y departamentos.
  • Cancelación gratuita en muchas opciones.
  • Opiniones verificadas que ayudan a decidir mejor.

Skyscanner

Clave si decides salir del país o buscar vuelos internos.

Beneficios:

  • Comparador de precios entre aerolíneas.
  • Alertas de precios.
  • Opciones flexibles según fechas.

Viajar a zonas remotas

Si el destino incluye lugares con poca conectividad, como la Amazonía ecuatoriana o playas alejadas, aplicaciones como Maps.me permiten descargar mapas y navegar sin internet.

Experiencia Completa

Para encontrar restaurantes, actividades o tours, TripAdvisor ayuda a tomar decisiones basadas en experiencias de otros viajeros.

AccuWeather

Subestimada, pero crucial.

Beneficios:

  • Pronósticos precisos por hora.
  • Alertas de lluvia o cambios bruscos.
  • Te ayuda a planificar actividades al aire libre.

PayPhone

Muy útil dentro del país.

Beneficios:

  • Pagos sin efectivo en restaurantes y comercios.
  • Transferencias rápidas.
  • Evitas cargar dinero físico.

Las autoridades recomiendan planificar con anticipación, revisar el estado de las vías y evitar viajar en horas pico para reducir riesgos durante el feriado.

El uso de aplicaciones no solo facilita los viajes, sino que mejora la seguridad y la experiencia de quienes aprovechan el feriado para recorrer el país.

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