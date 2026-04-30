¿Viajas en feriado? Estas son las mejores aplicaciones para evitar el tráfico y reservar en Ecuador
Herramientas digitales facilitan la movilidad, reservas y seguridad durante el descanso.
Apps recomendadas para viajar por el mundo + Asistencia al viajero desde Ecuador
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Fecha de publicación
30 abr 2026 - 08:00
Con la llegada de un nuevo feriado en Ecuador, miles de personas se preparan para movilizarse a distintos destinos turísticos. En este contexto, la tecnología se convierte en una aliada clave para planificar viajes, evitar contratiempos y optimizar tiempo.
Movilidad sin estrés
Aplicaciones como Google Maps permiten conocer rutas, tráfico en tiempo real y alternativas para evitar congestión, especialmente en salidas desde ciudades como Quito y Guayaquil.
Para quienes no viajan en vehículo propio, plataformas como Uber o Cabify ofrecen opciones de transporte seguras dentro de las principales urbes.
Google Maps
La base de cualquier viaje. Ábrela aquí
Beneficios clave:
- Navegación en tiempo real con rutas alternativas según tráfico.
- Información de transporte público en ciudades principales.
- Descarga de mapas offline (clave si vas a zonas sin señal).
- Opiniones y fotos de lugares turísticos, restaurantes y hoteles.
Uber
Ideal para moverte en ciudades como Quito o Guayaquil.
Beneficios:
- Tarifas estimadas antes del viaje.
- Seguridad: seguimiento en tiempo real y registro del conductor.
- Opción de compartir tu ruta con contactos.
- Menos necesidad de manejar o buscar parqueo.
Cabify
Alternativa confiable con enfoque en seguridad.
Beneficios:
- Conductores verificados.
- Precios cerrados (evitas sorpresas).
- Servicio más ejecutivo, ideal para traslados largos o aeropuerto.
Moovit
Perfecta si usas transporte público.
Beneficios:
- Te indica qué bus tomar y dónde bajarte.
- Horarios actualizados en varias ciudades.
- Optimiza rutas combinando transporte.
Planifica tu estadía
Al momento de buscar alojamiento, herramientas como Booking.com o Airbnb permiten comparar precios, revisar opiniones y reservar con anticipación, algo clave en fechas de alta demanda.
Booking.com
Para resolver alojamiento rápido.
Beneficios:
- Amplia oferta de hoteles, hostales y departamentos.
- Cancelación gratuita en muchas opciones.
- Opiniones verificadas que ayudan a decidir mejor.
Skyscanner
Clave si decides salir del país o buscar vuelos internos.
Beneficios:
- Comparador de precios entre aerolíneas.
- Alertas de precios.
- Opciones flexibles según fechas.
Viajar a zonas remotas
Si el destino incluye lugares con poca conectividad, como la Amazonía ecuatoriana o playas alejadas, aplicaciones como Maps.me permiten descargar mapas y navegar sin internet.
Experiencia Completa
Para encontrar restaurantes, actividades o tours, TripAdvisor ayuda a tomar decisiones basadas en experiencias de otros viajeros.
AccuWeather
Subestimada, pero crucial.
Beneficios:
- Pronósticos precisos por hora.
- Alertas de lluvia o cambios bruscos.
- Te ayuda a planificar actividades al aire libre.
PayPhone
Muy útil dentro del país.
Beneficios:
- Pagos sin efectivo en restaurantes y comercios.
- Transferencias rápidas.
- Evitas cargar dinero físico.
Las autoridades recomiendan planificar con anticipación, revisar el estado de las vías y evitar viajar en horas pico para reducir riesgos durante el feriado.
El uso de aplicaciones no solo facilita los viajes, sino que mejora la seguridad y la experiencia de quienes aprovechan el feriado para recorrer el país.
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