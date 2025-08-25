Ecuatorianos pueden acceder a becas en la India para detección de terremotos o erupciones
En Ecuador se puede aplicar, hasta el viernes 29 de agosto del 2025, a becas para estudiar en la India detección de riesgos geológicos.
Funcionarios públicos de Ecuador pueden acceder a una beca para estudiar teledección de terremotos en la India
Referencial Internet
Compartir
Actualizada:
25 ago 2025 - 16:45
Ecuador cuenta con una nueva oportunidad de formación internacional. Funcionarios públicos podrán postular a una beca para estudiar en la India un curso en teledetección de terremotos, deslizamientos y erupciones volcánicas.
“Postula a una beca en India para dominar herramientas de detección de riesgos geológicos”, informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), este lunes 25 de agosto del 2025.
La beca está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio y alto que actualmente trabajen en áreas vinculadas con teledetección, sistemas de información geográfica, cartografía, riesgos geológicos, ciencias geofísicas y geodésicas, estudios sísmicos o geodinámicos.
El curso será presencial y en inglés, por lo que se requiere un dominio mínimo del idioma en nivel B2. La fecha límite para postular es el viernes 29 de agosto de 2025.
Requisitos para postular
- Ser ecuatoriano residente en el país.
- Tener entre 25 y 45 años cumplidos al momento de aplicar.
- Contar con título de tercer nivel o superior en áreas relacionadas al curso.
- Acreditar mínimo cinco años de experiencia laboral en áreas relacionadas al curso y encontrarse trabajando actualmente.
- Tener conocimiento práctico del inglés (nivel B2 o superior).
Documentación a presentar
Los postulantes deberán enviar sus solicitudes al correo becascooperacion@gmail.com en dos archivos PDF:
- Para el oferente: Formulario ITEC firmado, copia del título profesional del último grado de estudios, certificado de inglés (mínimo nivel B2) y certificado laboral actualizado.
- Para la Senescyt: Formulario de postulación, certificado laboral o RUC/RISE, según corresponda.
Compartir