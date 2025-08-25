Ecuatorianos pueden acceder a becas en la India para detección de terremotos o erupciones

Funcionarios públicos de Ecuador pueden acceder a una beca para estudiar teledección de terremotos en la India

Ecuador cuenta con una nueva oportunidad de formación internacional. Funcionarios públicos podrán postular a una beca para estudiar en la India un curso en teledetección de terremotos, deslizamientos y erupciones volcánicas.

“Postula a una beca en India para dominar herramientas de detección de riesgos geológicos”, informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), este lunes 25 de agosto del 2025.

La beca está dirigida a funcionarios públicos de nivel medio y alto que actualmente trabajen en áreas vinculadas con teledetección, sistemas de información geográfica, cartografía, riesgos geológicos, ciencias geofísicas y geodésicas, estudios sísmicos o geodinámicos.

El curso será presencial y en inglés, por lo que se requiere un dominio mínimo del idioma en nivel B2. La fecha límite para postular es el viernes 29 de agosto de 2025.

Requisitos para postular

Ser ecuatoriano residente en el país.

Tener entre 25 y 45 años cumplidos al momento de aplicar.

Contar con título de tercer nivel o superior en áreas relacionadas al curso.

Acreditar mínimo cinco años de experiencia laboral en áreas relacionadas al curso y encontrarse trabajando actualmente.

Tener conocimiento práctico del inglés (nivel B2 o superior).

Documentación a presentar

Los postulantes deberán enviar sus solicitudes al correo becascooperacion@gmail.com en dos archivos PDF: