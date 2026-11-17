Un sismo de magnitud 3,9 se registró cerca del Puyo la tarde de este martes 15 de septiembre de 2026.

Un terremoto de 6.6 sacudió el sureste de Indonesia durante la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026. El movimiento también fue percibido en el norte de Australia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 06:11, hora local de Indonesia, con epicentro a unos 148 kilómetros al oeste-suroeste de Tual, en las islas Molucas, a una profundidad de 68 kilómetros.

Autoridades descartan alerta de tsunami

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) informó que el terremoto no representa una amenaza de tsunami, según sus modelos de evaluación.

El movimiento fue percibido en localidades como Tual, Saumlaki, Sorong y Manokwari. También se reportó que el temblor se sintió en Darwin, al norte de Australia.

Hasta los primeros reportes oficiales, no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de consideración.

Indonesia, una zona de alta actividad sísmica

Indonesia se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa región donde convergen varias placas tectónicas y se concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

Esta ubicación hace que el país registre terremotos frecuentes, algunos de los cuales pueden generar tsunamis cuando reúnen determinadas condiciones.

Tras el movimiento, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de edificaciones dañadas y consultar únicamente los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones.