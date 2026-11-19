Un sismo ocurrió a las 00:49 del jueves 19 de noviembre de 2026.

Un sismo de magnitud 5.1 se registró a las 00:49 de este jueves 19 de noviembre de 2026, con epicentro en la provincia del Guayas, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 74 kilómetros y se localizó a 21,29 kilómetros de Durán.

[REVISADO] Evento: igepn2026wqtn Ocurrido: 2026-11-19 00:49:24 Mag.: 5.1MLv Prof.: 74.0 km Lat.: 2.349° S Long.: 79.781° W Localizado: a 21.29 km de Duran, Guayas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/I54PzsFXtc https://t.co/Wqh8qqr04B — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 19, 2026

El temblor fue percibido en varias ciudades del país. A través de redes sociales, usuarios informaron que el movimiento se sintió con fuerza en sectores del norte, centro y sur de Guayaquil.

También se recibieron reportes de personas que percibieron el sismo en Riobamba, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cuenca, Macas y Ambato.

En la provincia de Los Ríos, el movimiento fue sentido en Babahoyo y Urdaneta, según los testimonios compartidos por los ciudadanos en plataformas digitales.