El expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado a un hospital por dolores musculares.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este viernes 20 de noviembre de 2026 de su residencia, donde cumple una condena a casi tres décadas de prisión por golpismo, para ser internado en un hospital por dolores abdominales.

El alcalde líder de la derecha de Brasil sufre secuelas por una puñalada que recibió en el vientre durante la campaña presidencial en 2018, y ha sido operado varias veces.

"Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales", escribió en la red social X el senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario (2019-2022).

El hospital DF Star de Brasilia informó que el expresidente, de 71 años, presenta una "distensión abdominal" y fue "internado" para realizarle exámenes.

Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

Tras varios meses encarcelado fue enviado a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas médicos.

"Su salud se debilita cada día al estar aprisionado debido a su falta de movilidad ya la tortura psicológica que sufre diariamente", lamentó Carlos Bolsonaro.

La familia Bolsonaro defiende la inocencia de Jair y acusa una persecución de la justicia brasileña.

La corte suprema votará en diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista de 2022.

El senador Flávio Bolsonaro, hermano mayor de Carlos, perdió el voto presidencial ante Lula en octubre.

Al día siguiente de su derrota, un juez de la corte suprema ordenó retenerle los pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero.

Tras ello, el senador huyó a Estados Unidos, donde se declaró víctima de una "persecución" y no reconoció su derrota.