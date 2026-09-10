Terremoto en Colombia aumenta el riesgo del reclutamiento infantil por grupos armados

Los niños y adolecesntes son una población vulnerable en medio de la tragedia causada por el terremoto en Colombia.

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solo provocó daños materiales y afectaciones a miles de familias. También expuso a niños y adolescentes a un mayor riesgo de ser reclutados por grupos armados ilegales.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sismo afectó a más de 3 800 escuelas y colegios y alteró la educación de más de un millón de estudiantes.

De ellos, cerca de 178 000 estudian en unidades educativas que registraron daños estructurales graves. Las afectaciones son especialmente preocupantes en Chocó y Valle del Cauca.

En esos dos departamentos hubo escuelas quedaron completamente destruidas, otras sufrieron daños parciales y otras permanecen con riesgo de colapso.

Según el organismo internacional, a un mes del terremoto, esta situación ha impedido que miles de menores regresen a clases, particularmente en comunidades que ya enfrentaban condiciones de pobreza, aislamiento y violencia armada.

Además, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 466 709 personas, pertenecientes a 296 738 familias, resultaron afectadas. Los daños se registraron en 16 departamentos y 498 municipios.

En varias de las zonas más golpeadas también existe presencia de grupos armados ilegales, lo que genera una preocupación adicional por la seguridad de los menores.

Según Unicef, antes del terremoto ya existían casos de reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos armados. Por eso, Naciones Unidas advierte que la interrupción de clases o el cierre de las escuelas podría incrementar la vulnerabilidad de niños y adolescentes.

“Nos preocupa que la situación de los niños fuera de la escuela pueda exacerbar este problema”, indicó la coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres.