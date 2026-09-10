'El juicio está nulitado': Abdalá Bucarám dice que apelará a su sentencia

El expresidente Abdalá Bucaram en declaraciones al salir de una clínica en Guayaquil.

Tras recibir una condena de nueves años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada en el caso "Pruebas Covid-19", el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram aseguró que "el juicio está nulitado".

El fallo en contra de Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas más se dio a conocer la tarde del miércoles 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, el exmandatario anunció que esperarán el informe escrito para apelar a la justicia.

"Serán los juzgadores los que lleguen a ser sentenciados porque era su obligación moral abstenerse", manifestó Bucaram, tras salir de la clínica.

Además, aseguró que cuenta con las pruebas que demostrarían actuaciones del magistrado y anticipó que ese material será presentado este jueves en una rueda de prensa en su domicilio.

Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram recibieron la sentencia en calidad de colaboradores de la trama de corrupción, según detalló la Fiscalía.

Mientras que, Leandro Berrones y Sheinman Oren recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel como autores directos del delito.