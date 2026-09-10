'El juicio está nulitado': Abdalá Bucarám dice que apelará a su sentencia
El expresidente de Ecuador se pronunció tras recibir una condena de más de nueve años por delincuencia organizada en el caso "Pruebas Covid-19".
El expresidente Abdalá Bucaram en declaraciones al salir de una clínica en Guayaquil.
API
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Actualizada:
10 sep 2026 - 10:14
Tras recibir una condena de nueves años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada en el caso "Pruebas Covid-19", el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram aseguró que "el juicio está nulitado".
El fallo en contra de Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas más se dio a conocer la tarde del miércoles 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, el exmandatario anunció que esperarán el informe escrito para apelar a la justicia.
"Serán los juzgadores los que lleguen a ser sentenciados porque era su obligación moral abstenerse", manifestó Bucaram, tras salir de la clínica.
Además, aseguró que cuenta con las pruebas que demostrarían actuaciones del magistrado y anticipó que ese material será presentado este jueves en una rueda de prensa en su domicilio.
Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram recibieron la sentencia en calidad de colaboradores de la trama de corrupción, según detalló la Fiscalía.
Mientras que, Leandro Berrones y Sheinman Oren recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel como autores directos del delito.
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