Un mes después del terremoto, ¿cómo está Colombia?

Un mes después del terremoto de magnitud 7.4, Colombia avanza de la emergencia hacia una reconstrucción que podría tomar varios años.

Este jueves 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. Treinta días después, el país ha dejado atrás la fase más intensa de rescate y atención de la emergencia para entrar en una etapa mucho más larga y compleja, la reconstrucción.

En las zonas más golpeadas, la vida todavía está lejos de volver a la normalidad. Hay familias que permanecen en alojamientos temporales, edificaciones que deben ser demolidas por el riesgo que representan y comunidades que esperan recuperar sus viviendas y servicios básicos.

Una reconstrucción que tomará años

El desafío ahora es levantar nuevamente casas, colegios, centros de salud, carreteras y sistemas de servicios públicos afectados por el terremoto.

Según estimaciones del Gobierno colombiano la reconstrucción podría extenderse hasta cinco años. Desde el Gobierno De La Espriella creó el Fondo Milagro para canalizar recursos públicos y privados destinados a este proceso.

Mientras tanto, continúan las evaluaciones de las estructuras afectadas. En algunos lugares ya comenzaron las demoliciones de inmuebles que quedaron inhabitables o representan un peligro para la población.

La solidaridad continúa

Durante este primer mes también se han multiplicado las campañas para llevar alimentos, agua, ropa y otros insumos a las comunidades afectadas.

Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo llegar a zonas rurales y de difícil acceso, donde la recuperación puede ser más lenta y las necesidades permanecen.

Un mes después, Colombia ya no enfrenta únicamente la emergencia que dejó el terremoto. El reto ahora es reconstruir los territorios afectados y lograr que miles de familias puedan recuperar poco a poco la vida que tenían antes del 10 de agosto.