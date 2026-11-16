Portada de The Economist 2027 anticipa un año marcado por transiciones políticas y avances en IA
Con una ilustración cargada de símbolos, The Economist reveló su portada para 2027 y los temas que marcarán el año
Ilustración de la portada The Economist 2027
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Actualizado:
16 nov 2026 - 22:04
Este lunes 16 de noviembre de 2026, The Economist presentó la portada The World Ahead 2027 (El mundo que nos espera en 2027), acompañada de una pieza gráfica diseñada por Bráulio Amado en tonos rojo, negro y blanco.
La emblemática ilustración anual de la revista británica aborda desde el escenario tras la era Trump y el plazo sobre Taiwán hasta el impacto de la inteligencia artificial y su desarrollo.
¿Qué significan los símbolos en la portada de The Economist?
Cada cierre de año, The Economist capta la atención internacional con la publicación de su portada prospectiva, una ilustración cargada de símbolos que suele desatar debates y análisis en todo el mundo sobre el rumbo de la geopolítica, la economía y la tecnología.
La composición visual presentada reúne gráficos de edificios gubernamentales en referencia a grandes potencias, armamento, dispositivos tecnológicos y figuras que aluden a crisis climáticas y cambios sociales.
Desde la publicación aclaran que cada elemento gráfico no posee una explicación literal aislada. La carta del editor que acompaña señala que la obra funciona como una síntesis editorial de los riesgos y oportunidades venideros, más que ser una profecía infalible del año entrante.
Las diez tendencias globales que marcarán el 2027 según la revista
Para contextualizar el significado de la portada, Tom Standage, subdirector de The Economist y editor, publicó una carta editorial en la que advierte que la realidad actual parece alcanzar a la ciencia ficción y detalla los diez ejes principales a observar y analizar para el 2027:
La era post-Trump: Tras las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, arrancará la carrera por la sucesión presidencial. El análisis dice que Donald Trump buscará blindar su legado e influencia en el mundo mediante decretos ejecutivos, disputas legales, proyectos de gran escala y movimientos militares, mientras el mundo observa cómo se perfila el país tras su mandato.
Repercusiones en Irán: Sin una solución definitiva al conflicto, las consecuencias de la guerra seguirán alterando la política regional, los flujos energéticos y la seguridad alimentaria por la escasez de fertilizantes, mientras el régimen iraní refuerza su control interno y la confianza en el liderazgo estadounidense se ve erosionada.
Un nuevo récord de calor: 2027 se proyecta como el año más cálido jamás registrado debido a un fenómeno del ‘super El Niño’. Este fenómeno intensificará sequías, olas de calor e incendios.
Rechazo contra la inteligencia artificial: Aumentará el escrutinio sobre los riesgos financieros de las empresas de IA. Además, se analiza la oleada de ciberataques impulsada por modelos más avanzados, además de las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro tecnológico.
El avance de la derecha Europa: Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de Francia, una eventual victoria de Marine Le Pen, representaría un fuerte desafío para el eje franco-alemán de la Unión Europea y aumentaría las dudas sobre la elevada deuda pública francesa.
Presión en los mercados de bonos: El gasto fiscal elevado, las fuertes inversiones en infraestructura de IA y el repunte inflacionario derivado de los costos energéticos están encareciendo el endeudamiento de los gobiernos, golpeando también las tasas de interés de empresas y hogares.
Taiwán y su plazo límite: La guerra moderna redefine las capacidades defensivas de territorios pequeños frente a grandes potencias. 2027 es el año señalado como plazo fijo por Xi Jinping para que las fuerzas chinas estén listas para una eventual toma de la isla, siendo este una fase crítica antes de las elecciones taiwanesas de 2028.
Ozempix y su consumo: Los fármacos para bajar de peso no solo transforman la salud de quienes pueden costearlos, sino que modifican hábitos de consumo y reactivan la inversión farmacéutica en terapias de longevidad.
Acceso al espacio a precios más bajos: La entrada en operación regular de la nave Starship de SpaceX y los avances de empresas chinas en cohetes reutilizables reducirán los costos de acceso al espacio, abriendo la puerta a estaciones orbitales privadas e incluso centros de datos en órbita.
La reseteo de Hollywood: En el 50 aniversario de Star Wars y con el regreso de franquicias como Los Vengadores y James Bond, la industria cinematográfica tradicional buscará reconectar con una audiencia cada vez más atraída por producciones de bajo presupuesto creadas por YouTubers y la inteligencia artificial.
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