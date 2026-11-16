Este lunes 16 de noviembre de 2026, The Economist presentó la portada The World Ahead 2027 (El mundo que nos espera en 2027), acompañada de una pieza gráfica diseñada por Bráulio Amado en tonos rojo, negro y blanco.

La emblemática ilustración anual de la revista británica aborda desde el escenario tras la era Trump y el plazo sobre Taiwán hasta el impacto de la inteligencia artificial y su desarrollo.

¿Qué significan los símbolos en la portada de The Economist?

Cada cierre de año, The Economist capta la atención internacional con la publicación de su portada prospectiva, una ilustración cargada de símbolos que suele desatar debates y análisis en todo el mundo sobre el rumbo de la geopolítica, la economía y la tecnología.

La composición visual presentada reúne gráficos de edificios gubernamentales en referencia a grandes potencias, armamento, dispositivos tecnológicos y figuras que aluden a crisis climáticas y cambios sociales.

Desde la publicación aclaran que cada elemento gráfico no posee una explicación literal aislada. La carta del editor que acompaña señala que la obra funciona como una síntesis editorial de los riesgos y oportunidades venideros, más que ser una profecía infalible del año entrante.

Las diez tendencias globales que marcarán el 2027 según la revista

Para contextualizar el significado de la portada, Tom Standage, subdirector de The Economist y editor, publicó una carta editorial en la que advierte que la realidad actual parece alcanzar a la ciencia ficción y detalla los diez ejes principales a observar y analizar para el 2027: