El Gobierno habilitará desde el 24 hasta el 28 de noviembre de 2026 el Registro Nacional para acceder a la educación superior pública.

El trámite, a cargo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, es el primer paso obligatorio para quienes aspiren a ingresar a universidades, escuelas politécnicas, institutos y conservatorios superiores públicos en el primer período académico de 2027.

El registro también es obligatorio para quienes busquen ingresar a carreras focalizadas de instituciones como la Policía Nacional, la Fuerza Naval, el Cuerpo de Bomberos y el sistema penitenciario, entre otras entidades que ofrecen formación especializada.

En esta convocatoria pueden participar los estudiantes de tercero de bachillerato de los regímenes Costa e Insular, del año lectivo 2026-2027; bachilleres de años anteriores y personas extranjeras que residan en Ecuador.

En el caso de los aspirantes extranjeros, su condición migratoria será verificada mediante información del Registro Civil o del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo hacer el Registro Nacional y quiénes participan?

Para completar el trámite, los aspirantes deben:

Ingresar al portal admision.educacion.gob.ec

Registrar sus datos personales

Verificar que la información sea correcta

Descargar el comprobante de respaldo

Este documento de respaldo permite acreditar que cumplieron con el registro dentro del plazo establecido.

En el proceso participarán 33 universidades y escuelas politécnicas públicas, además de 54 institutos y conservatorios superiores adscritos al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y otros tres que no están adscritos a esa cartera de Estado.

Según las cifras del Gobierno, entre 2024 y 2026 las instituciones públicas de educación superior ofertaron más de 807 000 cupos.

Solo en 2026 se habilitaron 285 218 plazas, frente a las 272 349 registradas en 2025.

Esto representa cerca de 13 000 cupos adicionales respecto al año anterior.

El Registro Nacional es una etapa inicial del proceso de acceso y no significa que el aspirante ya tenga un cupo asignado.

Después de completarlo, los postulantes deberán estar atentos a las siguientes etapas y fechas que establezcan las instituciones de educación superior para la admisión.