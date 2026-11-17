Habilitan registro para universidades públicas: fechas, requisitos y cómo inscribirse para el período 2027
El trámite estará habilitado del 24 al 28 de noviembre de 2026 y será obligatorio para quienes busquen un cupo en universidades, institutos y conservatorios públicos de Ecuador.
El proceso corresponde al primer período académico de 2027.
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Actualizado:
17 nov 2026 - 14:01
El Gobierno habilitará desde el 24 hasta el 28 de noviembre de 2026 el Registro Nacional para acceder a la educación superior pública.
El trámite, a cargo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, es el primer paso obligatorio para quienes aspiren a ingresar a universidades, escuelas politécnicas, institutos y conservatorios superiores públicos en el primer período académico de 2027.
El registro también es obligatorio para quienes busquen ingresar a carreras focalizadas de instituciones como la Policía Nacional, la Fuerza Naval, el Cuerpo de Bomberos y el sistema penitenciario, entre otras entidades que ofrecen formación especializada.
En esta convocatoria pueden participar los estudiantes de tercero de bachillerato de los regímenes Costa e Insular, del año lectivo 2026-2027; bachilleres de años anteriores y personas extranjeras que residan en Ecuador.
En el caso de los aspirantes extranjeros, su condición migratoria será verificada mediante información del Registro Civil o del Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Cómo hacer el Registro Nacional y quiénes participan?
Para completar el trámite, los aspirantes deben:
- Ingresar al portal admision.educacion.gob.ec
- Registrar sus datos personales
- Verificar que la información sea correcta
- Descargar el comprobante de respaldo
Este documento de respaldo permite acreditar que cumplieron con el registro dentro del plazo establecido.
En el proceso participarán 33 universidades y escuelas politécnicas públicas, además de 54 institutos y conservatorios superiores adscritos al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y otros tres que no están adscritos a esa cartera de Estado.
Según las cifras del Gobierno, entre 2024 y 2026 las instituciones públicas de educación superior ofertaron más de 807 000 cupos.
Solo en 2026 se habilitaron 285 218 plazas, frente a las 272 349 registradas en 2025.
Esto representa cerca de 13 000 cupos adicionales respecto al año anterior.
El Registro Nacional es una etapa inicial del proceso de acceso y no significa que el aspirante ya tenga un cupo asignado.
Después de completarlo, los postulantes deberán estar atentos a las siguientes etapas y fechas que establezcan las instituciones de educación superior para la admisión.
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