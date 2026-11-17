Cae el estatus de erradicación del sarampión en tres países del continente

Estados Unidos, Bolivia y México perdieron el estatus de países libres de sarampión, a causa del carácter endémico de la actual oleada de contagios, anunció este martes el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que había obtenido ese estatus en 2000 tras décadas de campañas de vacunación.

Transmisión de sarampión se mantiene activa en tres países

Estados Unidos, Bolivia y México dejaron de ser considerados países libres de sarampión, anunció este martes 17 de noviembre de 2026 Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La decisión responde a que los contagios se mantienen de forma sostenida y la enfermedad volvió a tener transmisión endémica en estos territorios.

El anuncio representa un retroceso para Estados Unidos, que había conseguido eliminar la transmisión endémica del sarampión en el año 2000, después de décadas de campañas de vacunación.

La pérdida de este reconocimiento refleja las dificultades para contener la circulación del virus.

¿Por qué se pierde el estatus de país libre de sarampión?

La condición de país libre de sarampión depende de que se interrumpa la transmisión endémica del virus durante un periodo determinado.

Cuando los contagios se mantienen de forma continua y la enfermedad vuelve a circular localmente, se pierde ese reconocimiento.

La OPS anunció la decisión para los tres países, aunque su información no detalla el número de contagios ni las provincias o regiones más afectadas en cada territorio.

5 000 casos de sarampión en 2026

Estados Unidos lleva registrados 5 000 casos de sarampión este año, la cifra más alta en más de tres décadas de esta grave y contagiosa enfermedad, según datos oficiales publicados por el gobierno norteamericano.

Desde principios de 2026 se han registrado 5 182 casos confirmados en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública.

Las autoridades sanitarias de varios estados informaron de por lo menos ocho muertes relacionadas con esta enfermedad desde principios de año, entre ellas las de niños pequeños.

Estados Unidos declaró erradicado el sarampión en el 2000 gracias a la vacunación.

Pero en los últimos años las tasas de vacunación en el país cayeron. El actual secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., es conocido por sus posturas escépticas respecto a las vacunas.