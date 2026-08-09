Evacuaciones y más de 1 500 vuelos cancelados en China por llegada del tifón Dolphin

Al menos 1 500 vuelos fueron cancelados en China por la llegada del tifón Dolphin.

El tifón Dolphin, que los últimos días descargó fuertes lluvias y vientos en la isla japonesa de Okinawa, tocó tierra este domingo 9 de agosto de 2026 en la costa este de China, donde provocó la anulación de unos 1 500 vuelos.

Un delfín tocó tierra cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 5:30 pm (09:30 GMT), informó el Centro Meteorológico Nacional en una publicación en línea.

La costa este de China, densamente poblada, se preparó por varios días para la llegada de Dolphin, en medio de trastornos maýusculos para el transporte, evacuaciones y una alerta máxima de parte de las autoridades.

Cerca de 1 400 vuelos hacia y desde los dos principales aeropuertos de Shanghái fueron cancelados el domingo, informó la televisión estatal CCTV.

El aeropuerto de la ciudad vecina de Hangzhow tuvo 270 vuelos cancelados, según CCTV.

Siete personas arrastradas por las ráfagas

En Okinawa, siete personas sufrieron heridas menores, incluido un hombre de más de 100 años que fue arrastrado por las ráfagas y se golpeó la cabeza al caer, indicó el gobierno de la isla.

Para la tarde del domingo, 5 290 hogares de Okinawa estaban sin electricidad, dijo la empresa regional Okinawa Electric Power.

En Taiwán se suspendieron decenas de servicios de transporte marítimo y más de 180 vuelos fueron cancelados por la tormenta que pasó el domingo por el norte de la isla con fuertes aguaceros y vientos.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) de China emitió la mañana del domingo una alerta roja de tifón, la más elevada, al anunciar de "extraordinarias lluvias torrenciales" en algunas partes del este y centro de Zhejiang.

También se prevén fuertes precipitaciones en Shanghái y partes de Fujian, Anhui y Jiangsu hasta la tarde del lunes, dijo el CMN.

Cerca de 99 000 personas fueron reubicadas en Fujian la noche del sábado antes de la llegada de la tormenta, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

El tifón Dolphin llega a China dos semanas después de que el tifón Noul arremetiera contra la provincia sureña de Guandong.

Tres personas murieron y centenares de casas fueron dañadas por Noul en Filipinas antes de llegar a China.