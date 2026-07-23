iPhone 18: Apple prepara mejoras en rendimiento, cámara e inteligencia artificial

Apple alista el lanzamiento de los iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, dispositivos que llegarían al mercado durante el segundo semestre de 2026 con una serie de mejoras enfocadas en el rendimiento, la fotografía y las funciones de inteligencia artificial, de acuerdo con las filtraciones más recientes que recoge el portal tecnológico Xataka Móvil.

Los próximos modelos de la gama premium mantendrían sus tamaños de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas, aunque incorporarían biseles más delgados y una versión reducida de la Isla Dinámica, gracias a una nueva integración de parte de los sensores del sistema Face ID debajo del panel.

Uno de los principales avances sería la incorporación del procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que promete un mejor desempeño y mayor eficiencia energética.

Nuevas funciones de inteligencia artificial

Además, según Xataka Móvil, los equipos contarían con 12 GB de memoria RAM, una configuración diseñada para potenciar las nuevas funciones de inteligencia artificial que llegarán con iOS 27, incluyendo una versión más avanzada del asistente Siri.

En el apartado fotográfico, Apple apostaría por una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, una característica inédita en los iPhone que permitirá adaptar la entrada de luz según las condiciones de cada escena.

A ello se sumarían mejoras en el teleobjetivo para ofrecer mayor calidad en fotografías con zoom.

Nueva etapa bajo una dirección distinta

Las filtraciones también apuntan a una mayor autonomía gracias a optimizaciones en la batería y a la posible incorporación del nuevo módem Apple C2, desarrollado por la propia compañía para mejorar la conectividad y la eficiencia del consumo energético.

Aunque Apple aún no ha confirmado oficialmente las especificaciones, se espera que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max sean presentados en septiembre, siguiendo el calendario habitual de lanzamientos de la empresa.

Los nuevos dispositivos marcarían además el inicio de una nueva etapa para la compañía bajo la dirección de su nuevo CEO, John Ternus, describe Xataka Móvil.