Tormentas mortales en EE.UU. entran en su sexto día y avanzan hacia el este

Tornados: cómo se está ensanchando el "corredor de los tornados" en Estados Unidos

Un brote de tormentas severas mantiene en alerta a varias regiones de Estados Unidos, donde el fenómeno climático entra en su sexto día consecutivo con un saldo de al menos un fallecido, daños estructurales y cientos de miles de personas sin energía eléctrica.

Las condiciones meteorológicas continúan generando vientos destructivos, granizo de gran tamaño y posibles tornados, especialmente en zonas del sur y centro del país.

Estados como Arkansas, Misuri, Oklahoma, Texas y Misisipi se mantienen bajo riesgo elevado, con millones de personas potencialmente afectadas.

En los últimos días se registraron más de 200 reportes de daños por viento y granizo, además de varios tornados en distintas localidades.

Uno de los eventos más intensos ocurrió en Enid, donde un tornado alcanzó categoría EF-4, con vientos superiores a los 270 km/h, dejando decenas de viviendas afectadas.

En Michigan, un hombre de 39 años falleció tras la caída de un árbol durante una tormenta, mientras otras zonas reportan daños pero sin víctimas mortales adicionales.

Más de 300.000 personas sufrieron cortes de electricidad en distintos estados, incluyendo Wisconsin y Michigan, debido a la caída de árboles y líneas eléctricas.

Además de tornados, se han registrado fenómenos como borrascas de estela, sistemas que generan ráfagas intensas tras tormentas eléctricas y que han causado daños adicionales en el Medio Oeste.

El episodio evidencia la intensidad de la temporada de tormentas en EE.UU. y su impacto creciente en infraestructura, servicios y población.