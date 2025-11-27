¿Desea trabajar en la ONU?; Convocatoria abierta hasta el 14 de diciembre para Latinoamérica

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene oficinas en 193 países y cuenta con 37 000 empleados

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la apertura de postulaciones para el Programa de Jóvenes Profesionales (YPP, por sus siglas en inglés) 2025. La convocatoria está dirigida a ciudadanos de América Latina y el Caribe y se recibirán las postulaciones hasta el 14 de diciembre de 2025.

El Programa de Jóvenes Profesionales es una iniciativa destinada a reclutar profesionales para iniciar una carrera como funcionarios internacionales en la Secretaría de Naciones Unidas.

“El YPP es una iniciativa de contratación dirigida a personas talentosas y altamente calificadas que deseen iniciar una carrera en la ONU”, anunció el organismo a través de sus redes sociales.

Para ser parte de esta iniciativa se debe realizar un examen de acceso. Esa prueba se celebra una vez al año y está abierto a ciudadanos de cualquier país miembro de las Naciones Unidas que esté poco representado o no representado.

Para el ciclo 2025, el examen estará enfocado en el área de Comunicaciones Globales. El proceso de aplicación se desarrolla desde el 28 de octubre y el 14 de diciembre de 2025.

Requisitos para postular

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Ser ciudadanos de uno de los países participantes

Contar con al menos un título universitario de primer nivel en áreas relacionadas con el examen.

Tener 32 años o menos durante el año en que se realiza la evaluación.

Poseer dominio de inglés o francés.

Los candidatos seleccionados recibirán un contrato inicial de dos años en los niveles P-1 o P-2 dentro de la Secretaría de la ONU. Si su desempeño es satisfactorio, podrán acceder a un contrato continuo y seguir avanzando en la carrera internacional.

Con oficinas en 193 países y más de 37 000 empleados, la Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos en áreas como la paz internacional, derechos humanos, justicia, igualdad de género y desarrollo sostenible.