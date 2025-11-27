¿Desea trabajar en la ONU?; Convocatoria abierta hasta el 14 de diciembre para Latinoamérica
ONU abre convocatoria para el Programa de Jóvenes Profesionales 2025 en América Larina y el Caribe. Existen requisitos para aplicar.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene oficinas en 193 países y cuenta con 37 000 empleados
27 nov 2025 - 10:01
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la apertura de postulaciones para el Programa de Jóvenes Profesionales (YPP, por sus siglas en inglés) 2025. La convocatoria está dirigida a ciudadanos de América Latina y el Caribe y se recibirán las postulaciones hasta el 14 de diciembre de 2025.
El Programa de Jóvenes Profesionales es una iniciativa destinada a reclutar profesionales para iniciar una carrera como funcionarios internacionales en la Secretaría de Naciones Unidas.
“El YPP es una iniciativa de contratación dirigida a personas talentosas y altamente calificadas que deseen iniciar una carrera en la ONU”, anunció el organismo a través de sus redes sociales.
Para ser parte de esta iniciativa se debe realizar un examen de acceso. Esa prueba se celebra una vez al año y está abierto a ciudadanos de cualquier país miembro de las Naciones Unidas que esté poco representado o no representado.
Para el ciclo 2025, el examen estará enfocado en el área de Comunicaciones Globales. El proceso de aplicación se desarrolla desde el 28 de octubre y el 14 de diciembre de 2025.
Requisitos para postular
Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Ser ciudadanos de uno de los países participantes
- Contar con al menos un título universitario de primer nivel en áreas relacionadas con el examen.
- Tener 32 años o menos durante el año en que se realiza la evaluación.
- Poseer dominio de inglés o francés.
Los candidatos seleccionados recibirán un contrato inicial de dos años en los niveles P-1 o P-2 dentro de la Secretaría de la ONU. Si su desempeño es satisfactorio, podrán acceder a un contrato continuo y seguir avanzando en la carrera internacional.
Con oficinas en 193 países y más de 37 000 empleados, la Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos en áreas como la paz internacional, derechos humanos, justicia, igualdad de género y desarrollo sostenible.
