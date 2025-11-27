El papa León XIV llegó a Turquía en su primer viaje al extranjero; esta es la agenda que cumplirá

El avión del papa León XIV aterrizó, este jueves 27 de noviembre del 2025, en Turquía, pues él realizará una visita de cuatro días. Este es el primer viaje al extranjero de su pontificado, que incluirá una segunda etapa en Líbano.

El papa peruano-estadounidense llegó a la capital Ankara, donde prevé reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan y hablar ante el cuerpo diplomático antes de volar a Estambul por la tarde.

El papa León XIV deseó, este jueves 27, "abundancia de paz y prosperidad" para Turquía en el primer paso protocolario de su visita al país eurasiático, durante la visita al mausoleo del fundador de la república turco, Mustafa Kemal Atatürk, en Ankara.

"Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad", escribió el pontífice en el libro de honor del mausoleo, según informó el Vaticano.

El papa León XIV y el rey Carlos III rezaron juntos en la Capilla Sixtina

Cuando el Papa llegó a Turquía, fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, que también lo ha acompañado en la visita al mausoleo de Atatürk, paso obligado para todo jefe de Estado que visita Turquía.

En una breve ceremonia militar, el Papa colocó una corona de flores ante el catafalco del fundador de la república turca. Luego posó para una foto de grupo ante el imponente edificio de columnas y después se dirigió a la sala donde firmó el libro de visitas.

Su antecesor en el cargo, Francisco, había descrito en su mensaje en el mismo libro en 2014 Turquía como "un puente natural" y un "cruce de caminos en el que se juntan hombres y mujeres de buena voluntad de todas las culturas, etnias y religiones".

Tras la ceremonia, León XIV abandonó el recinto para dirigirse al palacio presidencial, donde será recibido con ceremonia de jefe de Estado por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Esta misma tarde el papa abandonará Ankara para volar a Estambul, donde llegará sobre las 19.30 horas y se trasladará a la Nunciatura, sin más actos públicos.

El papa León XIV visitará como hicieron sus predecesores la Mezquita Azul de Estambul y rezará en el lugar de la devastadora explosión en el puerto Beirut.