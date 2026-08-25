Tragedia en colegio de Perú: estudiante muere tras el colapso de una estructura 

Padres de familia exigen que se investigue lo ocurrido

Un estudiante de quinto de secundaria murió luego de que una estructura de concreto colapsara dentro de una institución educativa de Punchana, en Iquitos, Perú.

El fallecido fue identificado como Taylor Yaiicate Ricopa, estudiante de quinto de secundaria de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando.

Según testigos, el menor y otro compañero se encontraban realizando trabajos de demolición cuando una estructura se desplomó sobre ellos.

🚨 ÚLTIMA HORA | Tragedia en colegio de Punchana: escolar de 18 años muere aplastado por muro de concreto mientras demolían estructura antigua.



Un estudiante de quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, en el distrito de Punchana… pic.twitter.com/UdEd15mouP — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) August 24, 2026

Los dos estudiantes quedaron atrapados entre los escombros y fueron liberados con ayuda de maquinaria pesada.

Después fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto para recibir atención médica.

Un estudiante murió y otro quedó herido

Taylor Yaiicate Ricopa no sobrevivió a las lesiones y falleció en el hospital. Su compañero también resultó herido y permanece bajo atención médica, según los reportes difundidos tras el accidente.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, los alumnos habrían sido encargados de realizar trabajos de demolición durante una jornada de Educación Física.

Padres piden investigar lo ocurrido

La muerte del escolar provocó reclamos de padres de familia, quienes pidieron determinar quién ordenó los trabajos y bajo qué condiciones se realizaron.

La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó que se investigue de manera inmediata el colapso de la estructura y las posibles responsabilidades.