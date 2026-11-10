¿Cómo funciona la Bolsa de Empleo de Quito? Guía para postulantes y empresas

El Municipio de Quito ofrece una herramienta digital para vincular el talento humano con las ofertas de empleo en la capital.

Mediante la Bolsa Metropolitana de Empleo (BME), una plataforma digital administrada por el Municipio de Quito con apoyo de ConQuito se ha logrado el registro de 70 000 postulantes y 1 000 empresas, superando ya las 6 000 vacantes gestionadas.

Este sistema busca optimizar la búsqueda de empleo, evitando que la ciudadanía deba desplazarse físicamente a entregar hojas de vida.

¿Cómo registrarse para buscar empleo en Quito?

Las personas interesadas en acceder a los procesos de selección ofertados deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web oficial de ConQuito y seleccionar la opción Bolsa Metropolitana de Empleo. Crear una cuenta con datos personales actualizados. Completar la información académica y la experiencia laboral.

Recomendación: Mantener un perfil detallado permite al sistema generar coincidencias automáticas con las ofertas publicadas y notificar sobre nuevas vacantes.

¿Cómo registrar una vacante?

La Bolsa de Empleo también funciona para que las empresas gestionen sus búsquedas, así pueden publicar las ofertas de empleo:

Crear el perfil de la empresa completando el 100% de la información solicitada. Para publicar una vacante se debe definir el cargo, requerimientos técnicos, experiencia previa y características del puesto laboral. Gestión de postulaciones: Revisar las postulaciones en el sistema y administrar las etapas del proceso de selección.

Talleres de empleabilidad

Parte de la gestión de la bolsa de empleo es el desarrollo de talleres presenciales gratuitos para quienes están en búsqueda de trabajo.

Las charlas se dictan todos los martes a partir de las 09:00 en sus instalaciones ubicadas en el sector de Chimbacalle.

En las capacitaciones, los asistentes reciben instrucción y apoyo sobre: