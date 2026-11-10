Alan Minda y Alan Franco son bajas en La Tri por lesiones musculares para los amistosos
FEF confirmó que Alan Minda y Alan Franco sufrieron lesiones musculares. Ambos futbolistas se perderán los amistosos de la fecha FIFA de noviembre frente a Costa Rica y Bolivia para su recuperación.
Entrenamiento de la Selección de Ecuador en Quito, previo al partido ante Costa Rica
API
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Actualizado:
10 nov 2026 - 21:49
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial este martes para informar sobre la situación física de los mediocampistas Alan Minda y Alan Franco, quienes arribaron a la concentración de la selección nacional con molestias físicas que requirieron atención inmediata.
Tras someterse a las respectivas evaluaciones clínicas y estudios de imagen a su llegada a la concentración de La Tri, el cuerpo médico confirmó que ambos futbolistas padecen lesiones musculares, lo que encendió las alarmas en el entorno del combinado tricolor de cara a la próxima doble fecha FIFA.
Ante este panorama y con la premisa fundamental de priorizar la salud y la óptima recuperación de los deportistas, el comando técnico y el departamento médico tomaron la decisión de desafectarlos de la convocatoria para los encuentros amistosos programados frente a las selecciones de Costa Rica y Bolivia.
La institución informó que el departamento médico de los respectivos clubes de ambos jugadores ya fue notificado formalmente sobre los diagnósticos, asegurando una comunicación transparente y coordinada para el seguimiento de sus procesos de rehabilitación.
Por su parte, tanto Minda como Franco ya iniciaron de manera oficial sus respectivos tratamientos de recuperación bajo la supervisión directa y el cuidado especializado del cuerpo médico de La Tri en la casa de la selección.
Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresaron su total respaldo a los futbolistas en este momento complicado, manifestando su confianza en una pronta y favorable recuperación para que puedan retornar a las canchas en óptimas condiciones físicas.
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