Alan Minda y Alan Franco son bajas en La Tri por lesiones musculares para los amistosos

Entrenamiento de la Selección de Ecuador en Quito, previo al partido ante Costa Rica

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial este martes para informar sobre la situación física de los mediocampistas Alan Minda y Alan Franco, quienes arribaron a la concentración de la selección nacional con molestias físicas que requirieron atención inmediata.

Tras someterse a las respectivas evaluaciones clínicas y estudios de imagen a su llegada a la concentración de La Tri, el cuerpo médico confirmó que ambos futbolistas padecen lesiones musculares, lo que encendió las alarmas en el entorno del combinado tricolor de cara a la próxima doble fecha FIFA.

Ante este panorama y con la premisa fundamental de priorizar la salud y la óptima recuperación de los deportistas, el comando técnico y el departamento médico tomaron la decisión de desafectarlos de la convocatoria para los encuentros amistosos programados frente a las selecciones de Costa Rica y Bolivia.

La institución informó que el departamento médico de los respectivos clubes de ambos jugadores ya fue notificado formalmente sobre los diagnósticos, asegurando una comunicación transparente y coordinada para el seguimiento de sus procesos de rehabilitación.

Por su parte, tanto Minda como Franco ya iniciaron de manera oficial sus respectivos tratamientos de recuperación bajo la supervisión directa y el cuidado especializado del cuerpo médico de La Tri en la casa de la selección.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresaron su total respaldo a los futbolistas en este momento complicado, manifestando su confianza en una pronta y favorable recuperación para que puedan retornar a las canchas en óptimas condiciones físicas.