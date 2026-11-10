Capturan a alias 'Mijín' y facción de 'Los Lobos' que cobraba por 'pistas' de autos robados en Quito

Alias ​​'Mijín', presunto integrante de 'Los Lobos', fue aprehendido en el sur de Quito durante un operativo militar contra el robo de vehículos este martes 10 de octubre de 2026.

El Ejército Ecuatoriano ejecutó un operativo militar en el sector de Guamaní, al sur de Quito, que dejó como resultado la aprehensión de alias "Mijín".

El sospechoso es señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo armado organizado (GAO) "Los Lobos".

Operadora de la banda delictiva

Según información de las Fuerzas Armadas, la estructura delincuencial se dedicaba al robo de vehículos en la capital.

Posteriormente, los integrantes exigían sumas de dinero a los propietarios para recuperar sus automóviles, cobrando valores económicos por cada dato sobre su ubicación.

Evidencias retenidas y clausura

Durante la intervención militar, los uniformados decomisaron un vehículo, así como diversos repuestos y autopartes de procedencia dudosa.

Además, las autoridades procedieron con la clausura de un taller mecánico que funcionaba como centro de operaciones del grupo ilícito.

El detenido y las evidencias recolectadas fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la tramitación legal correspondiente.