Tropas de El Salvador destruyen cuartel de una pandilla en Haití, confirma Nayib Bukele

Militares de El Salvador en un operativo en Puerto Príncipe, Haití

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció este martes 10 de noviembre que militares salvadoreños en Haití destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Bukele desplegó más de 2 000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

En un mensaje en redes sociales escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.

En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra el lugar, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque se produjo después de que un usuario en X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y pidiera a Bukele que la destruyera.

Según el diario estadounidense Miami Herald la vivienda fue destruida el domingo en una operación de la policía local con apoyo de soldados salvadoreños, la publicación cita fuentes anónimas que reportan al menos 20 personas muertas.

Según la prensa oficialista salvadoreña, la pandilla que dirige Joseph no estaba en el lugar del ataque. Este grupo es conocido por dedicarse al secuestro y las extorsiones. En 2021, 400 Mawozo secuestró a 16 misioneros estadounidenses y un canadiense.

Reportes indican que a principios de noviembre, Joseph, líder de la pandilla envió una carta al secretario general de la ONU para pedirle la suspensión del despliegue de soldados salvadoreños.

Naciones Unidas aclaró que la operación de estas tropas está fuera del mandato y los mecanismos de seguimiento.

Amnistía Internacional instó el lunes a El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de los militares salvadoreños y garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos.