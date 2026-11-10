Estos son los países a los que puedes viajar sin visa si eres ecuatoriano

Los ecuatorianos pueden viajar sin visa previa a diferentes destinos de América, Europa, Asia y África, según las condiciones migratorias de cada país.

Los ecuatorianos podrán viajar a Marruecos sin visa una vez que entre en vigor el acuerdo firmado el lunes 9 de noviembre de 2026, entre los gobiernos de ambos países.

El documento fue suscrito en Rabat por el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita. La medida beneficiará a los ciudadanos que viajen con pasaporte ordinario.

La eliminación del visado no es inmediata. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Marruecos debe completar sus procedimientos internos y oficializar la aplicación del acuerdo, un proceso que podría tardar hasta un mes.

¿A qué países pueden viajar los ecuatorianos sin visa?

La Cancillería ecuatoriana difundió un listado de 47 países que no exigían visa consular previa, elaborado con base en acuerdos y disposiciones migratorias.

Países que permiten estadías de hasta 90 días:

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia Corea del Sur, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Honduras

Corea del Sur, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Honduras Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela

Países con estadías de hasta 30 días o menos:

Belarús, Belice, China, Dominica, Filipinas, Indonesia e Israel

Belarús, Belice, China, Dominica, Filipinas, Indonesia e Israel Jamaica, Kazajistán, Malasia, Maldivas, Omán, Qatar, República Dominicana y Tayikistán

Otros destinos incluidos en el listado oficial:

Armenia, Granada, Guyana, Haití, Nicaragua, Palestina, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Singapur y Surinam

En estos países, los viajeros deben confirmar las condiciones particulares antes de comprar sus boletos.

¿Qué requisitos necesitas para viajar sin visa?

Aunque un destino no exija visa previa, eso no significa que el ingreso sea automático.

Entre los documentos que pueden solicitar las autoridades migratorias están:

Pasaporte vigente, salvo en los destinos que admiten la cédula ecuatoriana

Pasaporte vigente, salvo en los destinos que admiten la cédula ecuatoriana Boleto de regreso o de continuación hacia otro país

Boleto de regreso o de continuación hacia otro país Reserva de alojamiento o dirección donde permanecerás

Reserva de alojamiento o dirección donde permanecerás Comprobantes de solvencia económica para cubrir los gastos del viaje

Comprobantes de solvencia económica para cubrir los gastos del viaje Otros documentos, como seguros o autorizaciones electrónicas, cuando el destino lo requiera

Las autoridades migratorias tienen la facultad de negar la entrada cuando no se cumplen sus condiciones.