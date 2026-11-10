Asamblea aprobó el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica 

El Pleno de la Asamblea Nacional se reunió este martes 10 de noviembre para aprobar el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica.

Ecuador y Costa Rica avanzan hacia la aplicación de un nuevo mecanismo de cooperación judicial. La Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos, el Tratado de Extradición entre ambos países, que establece los procedimientos para entregar a personas requeridas por la justicia.

El acuerdo fue suscrito el 8 de noviembre de 2021, en San José, Costa Rica, y busca evitar que personas procesadas o condenadas por delitos puedan evadir la justicia al trasladarse de un país a otro.

El instrumento consta de 23 artículos y regula las condiciones bajo las cuales Ecuador y Costa Rica podrán solicitar la entrega de personas investigadas, procesadas o sentenciadas.

¿Qué establece el tratado de extradición?

El acuerdo contempla una serie de requisitos y garantías para ejecutar los procesos de extradición:

Doble incriminación: la conducta por la que se solicita la extradición debe constituir un delito en ambos países.

la conducta por la que se solicita la extradición debe constituir un delito en ambos países. Detención provisional: se podrá detener a una persona hasta por 60 días mientras se formaliza la solicitud de extradición.

se podrá detener a una persona hasta por 60 días mientras se formaliza la solicitud de extradición. Protección de derechos: se deberán respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías fundamentales.

se deberán respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías fundamentales. Principio de especialidad: la persona extraditada solo podrá ser juzgada por los hechos que motivaron su entrega, salvo las excepciones previstas.

la persona extraditada solo podrá ser juzgada por los hechos que motivaron su entrega, salvo las excepciones previstas. Entrega de bienes: se contempla la cooperación para entregar objetos y elementos relacionados con actividades ilícitas.

Durante el debate legislativo, los asambleístas señalaron que este mecanismo puede contribuir a la persecución de delitos como el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

¿Cuándo entrará en vigencia el tratado?

La aprobación legislativa no implica que el acuerdo entre en vigencia inmediatamente.

La Corte Constitucional emitió el 17 de septiembre de 2026 el Dictamen N.° 4-26-TI/26A, con el que declaró la constitucionalidad formal y material del tratado y estableció la necesidad de aprobación previa de la Asamblea Nacional.

Costa Rica ya había completado sus procedimientos legales en agosto de 2023.

El tratado entrará en vigor 30 días después de que ambos países se notifiquen oficialmente que han concluido sus respectivos trámites internos.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, vinculó la aprobación con la consulta popular de abril de 2024, en la que los ecuatorianos respaldaron la posibilidad de extraditar a nacionales, bajo las condiciones constitucionales aplicables.