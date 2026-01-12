Videos de sacerdotes expulsando a agentes del ICE en iglesias de EE.UU. son IA

Videos de sacerdotes expulsando a agentes del ICE son generados con IA.

Varios videos que circulan en redes sociales muestran a sacerdotes y obispos expulsando a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de iglesias en Estados Unidos. Aunque numerosos usuarios los difunden como reales, se trata de contenidos generados con inteligencia artificial (IA) que forman parte de una narrativa desinformadora.

Circulan en redes sociales como Facebook, X, TikTok e Instagram distintos videos en los que supuestos líderes religiosos increpan a agentes del ICE y les impiden el acceso a iglesias, en un contexto de tensión social tras el aumento de las actuaciones de la policía migratoria por orden de Donald Trump, y el asesinato a manos de uno de sus agentes de una mujer de 37 años en Mineápolis el pasado 7 de enero de 2026.

Estas secuencias han acumulado millones de visualizaciones. En una de ellas, se asegura que el papa León XIV ordenó a sus obispos "oponerse a los actos tiránicos del pedófilo", en referencia al presidente estadounidense.

"Un cardenal pone en su lugar al ICE" u "obispo expulsa a agentes de inmigración en pleno culto", son algunos de los mensajes que acompañan a las publicaciones que han sido muy difundidas también en portugués e inglés.

En todos los videos difundidos se repite el mismo relato pero con diferentes personajes: un sacerdote o cardenal increpando y expulsando a agentes de inmigración que supuestamente habían entrado a realizar una redada contra inmigrantes en los templos.

Incluso, a pesar de las diferencias de los idiomas, los videos repiten la misma escena en diferentes espacios y con personajes que se repiten

En los clips cortos y sin contexto se observa a un religioso dentro de una iglesia y con una Biblia en la mano.

La voz varía un poco en cada video y repite el mensaje "not today and not in this curch. I don't know what god they believe in, maybe another one, but my god is love".

"No hoy ni en esta iglesia. No sé en qué dios creen, quizá en otro, pero mi dios es el amor", dice en español el contenido difundido de manera masiva.

El libro se queda pegado de manera antinatural al brazo del sacerdote. EFE Un agente de ICE se queda congelado luego de chocar contra un banco en la iglesia. EFE El público permanece inmóvil y algunos rostros están incompletos. EFE

Son videos generados con IA

EFE Verifica ha detectado anomalías en tres de estos videos, compatibles con contenidos generados por inteligencia artificial.

En el primero, se observa que el libro del cardenal se queda "pegado" en su brazo de manera antinatural.

En el segundo, se pueden apreciar movimientos extraños de los supuestos agentes del ICE, en los que uno de ellos se choca contra un banco de la iglesia y se queda congelado.

Por último, en el tercer video se observa cómo las personas del fondo están completamente inmóviles y hay algún rostro sin completar. Asimismo, las voces parecen sintéticas y las texturas irreales, esto último como patrón común en todos los videos.

Tras realizar una búsqueda inversa de varios de estos videos, EFE Verifica identificó la cuenta de Instagram @mikewaynedotcom, dedicada a difundir de forma masiva contenidos generados con inteligencia artificial, centrados en supuestos altercados entre ciudadanos y agentes del ICE dentro de la misma narrativa desinformadora.

Además, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han informado sobre estas supuestas redadas en iglesias en sus páginas oficiales ni redes sociales.

Tampoco constan denuncias ni comunicados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, aunque el arzobispo de Mineápolis ha expresado preocupaciones generales sobre las políticas migratorias y ha llamado a la calma tras el tiroteo relacionado con ICE, según medios locales.

¿Cómo identificarlo?

Cada vez hay más contenido generado con Inteligencia Artificial (AI) de manera más eficiente, que logra confundir a la audiencia.

El auge de la IA ha ocasionado el aumento de la desinformación y manipulación de información real en todo el mundo.

El primer paso para detectar un contenido falso es confiar en el propio instinto, las imágenes demasiado sorprendentes probablemente son falsas.

La Universidad Tecnológica Capitol, de Maryland, enlista algunas formas de identificar videos, imágenes y texto generado con IA: