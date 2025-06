Trump amenaza a Musk con 'serias consecuencias' si financia a sus rivales en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado 7 de junio del 2025 al multimillonario empresario Elon Musk con "serias consecuencias" si busca castigar a los republicanos que votaron a favor de su proyecto de ley presupuestaria.

El jefe de Tesla y SpaceX, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con Trump.

Musk criticó con dureza un proyecto de ley presupuestaria de Trump, al afirmar que aumentará el déficit de Estados Unidos de manera significativa.

Algunos legisladores republicanos que se opusieron al proyecto pidieron a Musk -uno de los donantes más importantes del partido en las elecciones presidenciales del año pasado- que apoyara con dinero en las primarias partidarias de 2026 a los candidatos que se enfrentaron a aquellos que votaron a favor de la iniciativa de Trump.

"Pagará muy graves consecuencias si hace eso", dijo Trump, sin especificar esas consecuencias. El republicano afirmó además que no quería recomponer su relación con Musk, y que "no tenía intención de hablar" con él.

Las desavenencias entre el presidente de la primera potencia mundial y el hombre más rico podrían tener graves consecuencias políticas y económicas para Estados Unidos.

"Vieja Noticia"

Trump habló este sábado en NBC luego de que Musk borrase una explosiva acusación publicada en redes sociales que vinculaba al presidente con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019.

La administración Trump afirmó que está examinando decenas de millas de documentos, videos y material que según su movimiento MAGA desenmascarará la complicidad de figuras públicas en los crímenes de Epstein.

El nombre de Trump apareció en documentos vinculados con Epstein que fueron revelados por un juez de Nueva York a inicios de 2024. El presidente no fue acusado de ningún delito en el caso.

"Hora de lanzar la verdadera gran bomba: (Trump) está en el expediente Epstein", escribió Musk en su red social X, en el punto más álgido de la espectacular disputa entre ambos.

"Esta es la verdadera razón por la cual no se han hecho públicos", agregó. Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación.

Inicialmente, redobló la apuesta con un segundo mensaje: "Conserve esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz".

Pero en algún momento antes del sábado por la mañana, el multimillonario borró los mensajes, que ya no están disponibles en la red.

Trump rechazó la denuncia como una "vieja noticia" en sus declaraciones a NBC el sábado, y agregó: "Incluso el abogado de Epstein dijo que yo no tenía nada que ver con eso".

Según las teorías conspirativas de los seguidores de Trump en el movimiento "Make America Great Again", los responsables del gobierno encubrieron el papel de ciertas personas vinculadas con los crímenes de Epstein.

Estas teorías apuntan contra políticos demócratas y celebridades de Hollywood, pero no incluyen al propio Trump.