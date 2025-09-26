Trump amenazó a ciudades gobernadas por demócratas con quitarles partidos del Mundial

El presidente Donald Trump amenazó a las ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas con quitarles partidos del Mundial de fútbol 2026.

En una intervención desde el Despacho Oval, el jueves 25 de septiembre de 2025, el Primen Mandatario arremetió contras las ciudades como Seattle o San Francisco.

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos", advirtió Trump.

Con desdén añadió que el Gobierno podría "mover un poco las cosas", aunque añadió que "espero que no sea necesario".

Aunque Trump no detalló más ciudades, hizo énfasis en Seattle y San Francisco que "están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen".

Asimismo, Trump no descartó tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028.

Estados Unidos es una de las tres sedes del Mundial de Fútbol 2026 junto a México y Canadá.

Está previsto que en el estadio Seatele Seahawks, de la NFL, se juegen seis partidos de la Copa del Mundo.

Mientras que en el Levi's Stadium, de los San Francisco 49ers, están programados otros seis.

En Estados Unidos hay 11 sedes para el Mundial 2026. En realidad Trump no puede modificarlas, pero sí mantiene una relación estrecha con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sí puede hacerlo.