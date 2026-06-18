Con Trump no falta material para chistes, dice comediante Jordan Klepper

Para Jordan Klepper, comediante del programa estadounidense "The Daily Show", vivir del humor en los tiempos de Donald Trump tiene sus desafíos, e irónicamente uno de ellos es la abundancia de material que su gobierno proporciona.

Trump "es un torbellino constante de atención", dijo Klepper, de 47 años, en entrevista con AFP.

Y con el regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca en 2025, "nunca faltan temas de conversación, ni personajes en la órbita de Trump de los cuales extraer humor".

"El absurdo recae en él más de lo que debería", dijo el ganador del Emmy. "Quisiera que dependiera un poco más de nosotros llevar la comedia a la mesa".

Como parte de su trabajo en "The Daily Show", el presentador lleva más de una década entrevistando a los estadounidenses en las calles, en mítines políticos y en eventos del pro-Trump movimiento MAGA ("Make America Great Again").

Lo que Klepper ha constatado es que la gente en Estados Unidos "vive en realidades muy diferentes", una polarización que se refuerza en las redes, los círculos sociales y las fuentes de información que cada uno consulta.

Y Trump aparece en el centro de esa división.

Para el comediante, parte de su trabajo consiste en visitar las concentraciones de simpatizantes del republicano, agujerear esas burbujas con información y exponer contradicciones en busca de reflexiones que superen los mantras partidistas.

"Por ejemplo, Donald Trump es un presidente de la paz (...) y aún así, aquí estamos en una guerra que nos prometieron no estaríamos. Los archivos de Epstein debían ser liberados, y no lo fueron, y aún así hay gente que insiste que con Donald Trump, promesa hecha es promesa cumplida".

En este sentido, los programas nocturnos de variedades, toda una institución en la televisión estadounidense, con sus sátiras políticas, se han mantenido relevantes como herramienta informativa.

Pero también se han vuelto blanco de amenazas directas de Trump, que ve a sus conductores como enemigos a quienes, según ha dicho, le gustaría ver fuera del aire.