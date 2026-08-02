Ataque armado tras concierto en Guayas: productora se pronuncia y exige justicia por sus artistas

La empresa pidió una investigación para esclarecer el caso.

La madrugada del sábado 1 de agosto estuvo marcada por un hecho violento en la vía a Salitre, cerca de Arena Park, en el cantón Samborondón.

Un ataque a bala contra una camioneta en la que viajaban integrantes de Kasterwey Network y Kasterwey Music dejó una persona fallecida y varios heridos.

Comunicado de la productora

A través de un comunicado, la empresa confirmó que la víctima mortal fue Rider Endara, colaborador de la organización.

También informó que el cantante Ismael Alcívar y el influencer Arturo "3 Patas" resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, donde reciben atención médica.

Según la productora, los artistas e influencers, oriundos de Chone, regresaban de una presentación en el evento musical Despechados, un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, cuando fueron interceptados por hombres armados.

Piden que el caso no quede impune

En su pronunciamiento, Kasterwey Network y Kasterwey Music solicitaron a las autoridades una investigación para identificar a los responsables del ataque y llevarlos ante la justicia.

La empresa también expresó su solidaridad con los familiares de Rider Endara y con las personas que resultaron heridas durante el atentado.

Investigaciones en marcha

Hasta este domingo 2 de agosto, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron en la agresión.

El caso vuelve a poner la atención sobre los hechos violentos registrados en la provincia del Guayas y en las carreteras que conectan distintos cantones de la provincia.