CNE niega entrega de formularios para revocar el mandato de Daniel Noboa y María José Pinto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este miércoles 15 de julio de 2026 la entrega de formularios para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto.

El organismo concluyó que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la ley.

La decisión fue adoptada por el Pleno del CNE durante la sesión de este miércoles. Con el voto de los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint, Enrique Pita, Elena Nájera y Esthela Acero, el organismo resolvió negar el pedido presentado por el abogado Washington Andrade Escobar y el presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza Salazar.

CNE concluyó que solicitud no expone causales para la revocatoria

Durante el análisis del caso, los consejeros coincidieron en que el CNE no tiene la competencia para evaluar la gestión política del Presidente de la República ni determinar el cumplimiento de su plan de gobierno.

Su función, señalaron, consiste en verificar si la solicitud cumple con los requisitos jurídicos y técnicos previstos en la normativa.

Según el informe presentado al Pleno, los solicitantes no demostraron el presunto incumplimiento del plan de trabajo plurianual ni expusieron razones claras y precisas que sustenten el incumplimiento de las propuestas de gobierno, requisito necesario para avanzar con el proceso de revocatoria.

El presidente del CNE, José Cabrera, indicó que la petición no cumplía con lo establecido en el artículo 25, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por lo que no era procedente autorizar la entrega de formularios para la recolección de firmas.

La solicitud fue presentada por Washington Andrade y Leonidas Iza

La iniciativa para revocar el mandato fue impulsada por el abogado Washington Andrade Escobar y Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, quienes solicitaron al organismo electoral el inicio del procedimiento previsto en la legislación ecuatoriana.

Con esta resolución, el proceso no avanza a la etapa de recolección de firmas, ya que la entrega de formularios constituye el primer paso para promover una revocatoria de mandato y depende del cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

La decisión del Consejo Nacional Electoral mantiene vigente el mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto, mientras el organismo electoral continúa con el calendario de actividades relacionadas con las próximas elecciones seccionales.